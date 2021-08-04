«Идиоты!»: Бывший омский губернатор Полежаев резко высказался о противниках гидроузла

Давние и сложные отношения экс-губернатора Полежаева, руководившего регионом 20 лет, с жителями уже ни для кого не секрет. Фото: Instagram.com

Давние и сложные отношения жителей и экс-губернатора Полежаева, руководившего регионом 20 лет, уже ни для кого не секрет. В очередной раз камень в их огород политик бросил в своем посте в Instagram. На этот раз бывший губернатор озаботился проблемой обмеления Иртыша. Выпускник гидротехнического факультета омского сельскохозяйственного университета не раз поднимал эту тему в годы своего правления Омской областью.

В этот раз он выложил фото Иртыша из окна своего дома. И заметил, что воды в реке становится все меньше. Полежаев не удержался и предался воспоминаниям.

- Это река Иртыш из окон моего дома. Он не лучше из других окон, живущих на его берегах. Воды в реке не добавит ни Китай, ни Казахстан, - написал политик под фото. - Только устройство каскада низконапорных плотин, сделанных нами, поможет реке. Здесь риска нет, нужны только знания и воля руководителей. Думаю, что они у них есть. Может сейчас плачевное состояние реки убедит омичей в том, против чего они яростно протестовали каких-то 10 лет назад.

Он также напомнил, что многие были уверены в бесполезности гидроузла и упрекали губернатора в том, что это его личный амбициозный проект. Политик жестко высказался о противниках этой дорогой стройки.

- Разного рода неучи «эксперты» убеждали жителей Омска, что Красногорский гидроузел - прихоть Полежаева, что гидроузел затопит дачи и пол Омска. Идиоты, - не скрывал недовольства Полежаев. - Тогда они проклинали меня за то, что я начал строить гидроузел, теперь они же обвиняют меня в том, что я его вовремя не построил. Странно, но им верят. Остаётся надеяться, что время не только лечит, но и учит людей.

Напомним, о необходимости строительства Красногорского гидроузла на Иртыше для повышения его полноводности Леонид Полежаев говорил все последние годы своего нахождения у власти. В 2011 году НПО "Мостовик" Олега Шишова все-таки приступил к этой стройке. Однако возведение объекта шло медленно, оно почти совпало с отставкой в 2012 году главного идеолога проекта - губернатора Полежаева. В 2016 году медленно продвигавшуюся стройку окончательно заморозили. К тому же у подрядчика НПО "Мостовик" и его владельца Олега Шишова начались проблемы с налоговой и правоохранительными органами. Фирму начали банкротить.

За эти 5 лет в гидроузил вложили более 5 миллиардов рублей бюджетных денег. Сейчас готовность объекта оценивают совершенно по-разному: одни эксперты говорят, что он готов всего лишь на 30%, другие убеждены - на 70%. Однако средств в бюджете Омской области на достройку гидроузла нет.