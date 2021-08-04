Отметила получение детского пособия: Задержали женщину под оксибутиратом, которая разгуливала по Омску с ребенком на руках

В таком состоянии женщина была за несколько часов до задержания. Фото: «Омск Live»

Напомним, накануне жители многоэтажки на улице Малиновского в Омске стали свидетелями странного и пугающего представления, разворачивавшегося прямо под их окнами.

По двору бродила женщина с ребенком на руках. Незваная гостья слонялась по окрестностям на подкашивающихся ногах. Она то и дело с размаху заваливалась на асфальт, едва не разбивая себе голову о бордюр и подвергая малыша смертельной опасности.

Потом ребенка забрал мужчина, который также хаотично передвигался по двору. Обеспокоенные очевидцы вызвали на место полицию и успели снять происходящее на видео. Это, кстати, стало чуть ли не единственным доказательством случившегося.

Когда парочку «родителей» привезли в отдел полиции, она начали качать права. Мужчина требовал прекратить оперативную съемку, а его подруга – чтобы ее отпустили домой. Также женщина рассказала, что приехала в Омск оформлять выплаты на ребенка. На радостях отметила пополнение семейного бюджета с встреченным в городе приятелем. Отмечали, предположительно, оксибутиратом.

Выяснилось, что полицейские ловят мамашу в таком состоянии уже в третий раз. Она признала, что в те разы была виновата, а в этот – виновата, но не совсем. Выпила «неспециально».

– Вы понимаете, какой опасности подвергли ребенка? – спрашивает у «невиноватой» сельчанки представитель ПДН.

– Да, я понимаю, – изобразила раскаяние женщина в разорванных штанах.

Но вскоре сменила тон, узнав, что надо ехать на медосвидетельствование и везти ребенка в больницу.

В отделе полиции женщина заявила, что ей срочно надо домой. Фото: УМВД России по Омской области

– Я ребенка не отпускаю, мне сегодня надо ехать домой. Я трезвая!

– Вы же не отрицаете, что употребляли сегодня оксибутират? Свидетели сняли вас на видео. Вы почему находились в таком состоянии?

– Я выпила.

– Собирайте ребенка, он сейчас поедет в больницу.

– Нет, в больницу он не поедет! Я трезвая, я отказываюсь от медосвидетельствования.

– Почему?

– Мне сейчас все эти катания не нужны! Я просто не буду сейчас эту канитель разводить. Мне нужно ехать домой.

– Вы поедете домой, но без ребенка.

В пресс-службе областного УМВД рассказали, что малыша временно поместили в Специализированный дом ребенка. – В отношении матери возбуждено административное производство за неисполнение родительских обязанностей. Ранее нарушительница уже привлекалась к ответственности за употребление психотропных веществ. По данному факту проводится дальнейшая проверка.

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