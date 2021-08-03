«Мать года»: Невменяемая омичка весь день продержала плачущего младенца на жаре

Утром омичи побывали в Нефтяниках, к обеду перебрались на Левый берег, там их и забрала полиция.

Очередное видео с жестоким обращением с маленьким ребенком облетело омские соцсети сегодня днем. Накануне уже разбирались, почему мать оставила больного ДЦП ребенка на жаре одного в запертой квартире. На кадры попала пара омичей с маленьким ребенком в одном из дворов на улице Малиноского в районе Нефтяников. Мать малыша на видео явно вела себя неадекватно, билась в истерике и почти ударила ребенка о бордюр. «Мать года» - лаконично отозвался о происходящем автор публикации в соцсетях. Судя по действиям девушки, она точно не была пьяна, а находилась под действием каких-то психотропных веществ. Малыша забрал трезвый отец, но что делать с ребенком, он явно представлял плохо. Малыш плакал, в конвульсиях рядом билась жена, а он ходил рядом, безуспешно пытаясь кому-то дозвониться.

В комментариях омичи негативно отнеслись к происходящему негативно. Больше всего упреков сыпалось в адрес автора видео. Омичи негодовали, почему он не вызвал полицию и не забрал ребенка. Но, как оказалось, история «родителей года» не закончилась во дворе на улице Малиновского.

Спустя несколько часов пару с ребенком заметили во дворе на улице Дмитриева на Левом берегу. Видно, что мать немного пришла в себя, но все еще ведет себя не совсем адекватно. Очевидцы отмечают, что девушке пошел на пользу короткий сон на лавочке возле подъезда. Отец с ребенком все время были рядом. Омич пытался накормить малыша соком, но получилось плохо. Ребенок пить отказывался и постоянно плакал. Между супругами, видимо, произошел какой-то конфликт. На запись попал момент небольшой ссорой. Когда девушка попыталась открыть бутылку с молоком, чтобы налить в пустышку, у нее ничего не вышло. Тогда отец попробовал забрать бутылку, но столкнулся с отпором.

- Что ты тут делаешь? Иди отсюда! – прокричала девушка и ударила мужчину, державшего ребенка бутылкой по ноге. Отец не стал обращать на это внимание, а спокойно просил девушку налить все же молоко, чтобы покормить ребенка.

Кульминацией истории все же стало появление сотрудников полиции. Несколько патрульных все же забрали пару с ребенком в отделение для выяснения личностей и обстоятельств произошедшего.

В комментариях омичи выступают за самое жесткое наказание для нерадивой семейной пары. Предлагают даже лишить их родительских прав. Скорее всего, семью ждет постановка на учет в ПДН.