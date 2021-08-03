«Это вы поддержали меня на пути к этим медалям. Спасибо!»: В Омск с триумфом вернулась двукратная Олимпийская чемпионка Бацарашкина

Виталина Бацарашкина завоевала сразу три медали в Токио - два "золота" и "серебро". Фото: ВКонтакте

Абсолютный триумфатор Олимпийских Игр в Токио стрелок Виталина Бацарашкина прилетела в Омск. Она завоевала две золотых медали и одно "серебро". В аэропорту нашу землячку встречала армия из болельщиков и журналистов. И, конечно, ее родные и тренеры, с которыми Виталина охотно обнималась.

Губернатор Александр Бурков поздравил спортсменку и сообщил, что за свои победы она получит вознаграждения в 11 миллионов рублей от омского правительства.

- Огромное спасибо тем, кто меня поддерживал на пути к этим медалям. Всем спасибо за прием, за то, что встречаете меня с такой теплотой. Я рада вернуться домой в родной Омск, - сказала наша спортсменка.

Омский хор встречал чемпионку композицией из «Ведьмака», фанаткой которого является наш стрелок. Она выступала на Олимпиаде с талисманом из этого сериала. После торжественной церемонии на Виталину Бацарашкину обрушился буквально шквал тех, кто хочет взять у нее автографы и сфотографироваться с нашей чемпионкой. Девушку еще долго не отпускали собравшиеся фанаты.

Виталина была польщена номером с песней из "Ведьмака", даже сфотографировалась с исполнителями.

- Какие у вас планы?

- Будем готовиться к дальнейшим выступлениям вот и все. В эти полгода надеюсь отдохнуть. После Нового года первые старты и нужно будет готовиться. Спасибо за теплый прием. Я когда увидела хор, сразу поняла, к чему готовиться. Очень круто спели на самом деле.

- На свадьбу денек найдете? Вам ведь сделали предложение.

- Надеюсь, что найду, - ответила чемпионка и засмеялась.

- Как вы познакомились с вашим женихом?

- Все просто: познакомились мы с ним на сборах. Он тоже спортсмен, только занимается стрельбой из винтовки.

- На следующих выступлениях мы увидим вас уже с новой фамилией?

- Слишком много документов менять. Я планирую оставить свою фамилию.

А губернатор Александр Бурков сообщил, что в ближайшее время будет решаться вопрос со строительством тира в Омске для подготовке стрелком. Ранее о нем власти просили спортсмены.

- Безусловно, встает вопрос о строительстве тира. Будет встреча в Москве с федерацией стрельбы России. Будем определять дальнейшие наши действия по этому вопросу, - сказал губернатор.

Останавливаться на достигнутом не планирует ни Виталина, ни ее тренер. Они решительно настроены на завоевание новых высот.

- Мы обязательно будем расти дальше. Возраст для стрелка не ограничение, поэтому нам точно есть, куда расти. У Виталины есть все данные пойти дальше. Это не самый высокий результат, мы будем стремиться и всем рекордам дадим наши имена, - поделилась планами Наталья Кудрина.

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