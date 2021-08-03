Tele2 в Омской области скоро перейдет на облачную коммутацию голоса

Поддержка клиента в любой ситуации

«Служба поддержки» - так называется новый онлайн-сериал, созданный оператором мобильной связи Tele2. В основе сюжета каждой серии лежит реальная история обращения в контактный центр компании. И в каждом случае сотрудники клиентского сервиса готовы помочь решить сложные, порой очень личные задачи. Первые две серии, одна из которых снята с жанра романтической лав-стори, а вторая – триллер, можно посмотреть на YouTube-канале мобильного оператора.

Именно с просмотра одного из эпизодов «Службы поддержки» и началась пресс-встреча сибирских журналистов с новым генеральным директором Tele2 Андреем Патокой, который был назначен на должность в июне этого года.

- Мы очень надеемся, что сериал о клиентском сервисе Tele2 понравится нашим клиентам и считаем, что это – интересный способ рассказать о нашей работе, - уверен Андрей Патока. – В этом сериале – все то, за что наши клиенты любят Tele2. Мы видим нашу миссию в том, чтобы делать жизнь клиентов лучше. Начиная с услуг связи и заканчивая другими важными вещами.

До того, как стать гендиректором, Андрей Патока несколько лет работал в Tele2 заместителем генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. К стратегии «Другие правила» он имеет непосредственное отношение.

- Жизнь меняется быстро. То, что было актуально 5 лет назад, сегодня больше не имеет такого значения. Например, если сначала Tele2 позиционировала себя как дискаунтера, предоставляющего в основном услуги голосовой связи по низкой цене, то теперь люди хотят пользоваться, прежде всего, быстрым мобильным интернетом, и мы предлагаем нашим абонентам совершенно другие услуги, - отмечает Андрей Патока. – Современный клиент Tele2 – человек, который хочет получать услуги связи самого высокого качества при оптимальном сочетании наполнения тарифа и его стоимости. И в выборе стратегии развития компания отталкивается именно от этого - от потребностей своих клиентов. Кроме того, Tele2 сегодня начинает более активно работать в корпоративном сегменте и развивать направление услуг связи в роуминге. Например, мы одними из первых ввели такое понятие как «интернет без границ». Таким образом, с одной стороны, мы привержены стратегии защиты интересов клиентов, а с другой, развиваемся, откликаясь на запросы рынка.

Как сконструировать успех

Мерилом успеха во многих современных коммерческих предприятиях является финансовая составляющая. Но в Tele2 уверены – если ставить во главу угла только деньги, удержать лидерские позиции на рынке не получится. Важно сделать так, чтобы человеку было удобно и комфортно пользоваться услугами оператора. Предоставить ему надежную связь и предлагать дополнительные возможности, которые будут действительно востребованы. Например, дать клиенту возможность сконструировать тариф под себя, регулируя соотношение интернет-трафика и минут разговоров в пакете без увеличения стоимости тарифа. Или предоставить возможность обменивать остатки минут на просмотр фильмов в онлайн-кинотеатре. Или даже создать отдельную платформу, но которой можно будет дарить, обменивать или продавать гигабайты интернета другим абонентам по всей стране. Клиентам Tele2 эти услуги доступны и пользуются большой популярностью.

- Мы ежедневно мониторим соцсети, смотрим, что пишут про нашу компанию. Например, услуга «Делитесь гигабайтами», едва появившись, стала одной из самых обсуждаемых тем в интернете, - отметил директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин. – Из тех десятков тысяч еженедельных упоминаний Tele2, которые появляются в социальных сетях, до сих пор значительная часть про то, что люди готовы поделиться гигабайтами или просят поделиться с ними. Есть немало историй, когда клиенты таким образом знакомились друг с другом и продолжали общение. Все эти мелочи делают жизнь людей легче, приятнее и интереснее. И это действительно важно.

Омичи по-прежнему любят Tele2

В Омской области Tele2 всегда был одним самых популярных мобильных операторов и таковым остается по сей день. Главные задачи, которые компания решает в нашем регионе в последние годы – улучшение качества связи и расширение покрытия сети. Только за первые шесть месяцев этого года было запущено более 70 новых базовых станций, которые обеспечивают клиентов стабильным голосовым сигналом и быстрым мобильным интернетом. Восемь антенно-мачтовых сооружений построены там, где прежде покрытия не было в принципе. На сегодняшний день вне зоны охвата сети 4G Tele2 проживает менее 2% населения области.

Завоевав прочные лидерские позиции в областном центре и крупных населенных пунктах региона, Tele2 сегодня обеспечивает связью и малые населенные пункты Омской области. Не так давно, например, мобильный оператор совместно с ПАО «Ростелеком» установил новую базовую станцию в селе Редкое. Благодаря вышке, мобильный интернет появился не только у жителей этого села, но и в соседних Станкевичах. До конца этого года в рамках проекта по устранению цифрового неравенства запланировано размещение оборудования на 19-ти антенно-мачтовых сооружениях ПАО «Ростелеком», которые обеспечат голосовой связью и интернетом небольшие населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.

В целом же с начала года общее потребление мобильного интернета клиентами Tele2 в Омской области выросло на 16%. Сейчас компания проводит подготовку к переводу региона на облачную коммутацию, что позволит повысить надежность связи и расширить возможности управления сетью (а вместе с тем – и возможности клиентов). После этого Tele2 сможет предложить абонентам функцию VoLTE – совершение звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости. Новая технология может стать доступной для клиентов уже в начале 2022 года.

Что касается развития мобильного оператора в масштабе страны, то группа компаний «Ростелеком», в которую входит Tele2, на сегодняшний день показывает впечатляющую динамику по приросту бизнеса.

- Мы являемся ярким примером того, как в высокотехнологичной сфере компания с госучастием может быть законодателем трендов, - резюмирует Андрей Патока. – Безусловно, мы заинтересованы в своем дальнейшем росте, и год от года пользователей Tele2 становится все больше. Конечно же мы хотим быть оператором №1 в России. Чтобы этого достичь, нужно сохранить нашу стратегию, нашу философию бренда и продолжать развиваться по «другим правилам».