«ДНК-тест доказал, что Роман – отец моего ребенка»: На видео попало нападение омского адвоката на свою бывшую, с которой он судится из-за алиментов

Олеся и Роман начали встречаться, когда девушка обратилась к нему за услугами адвоката. Фото: Личный архив

1 августа Мише Фисенко из Омска исполнился 1 год и 7 месяцев. Большую часть своей маленькой жизни ребенок находится в постоянном стрессе. Его мама Олеся судится с папой Романом Носиковым (имя и фамилия мужчины изменены по его требованию) из-за денег на содержание сына.

«НАЧАЛ ОКАЗЫВАТЬ ЗНАКИ ВНИМАНИЯ, КОГДА ПРИШЛА К НЕМУ КАК КЛИЕНТ К АДВОКАТУ»

Началась вся эта некрасивая история семь лет назад. 26-летняя на тот момент Олеся Фисенко попала в ДТП. Знакомые посоветовали ей адвоката – того самого Носикова. Мол, юрист дорогой, но точно поможет. В итоге, по словам женщины, Роман почти сразу перешел профессиональную черту и предложил не состоявшейся в итоге клиентке встречаться.

– Как адвокат он мне, кстати, так ничем не помог. Пришлось разбираться со своей ситуацией самой. Я рассталась с молодым человеком. Роман Игоревич начал оказывать мне знаки внимания. Ему на тот момент было 45 лет, он выглядел моложе своего возраста. Я не особо заморачивалась, есть ли у него жена. Где-то через полгода узнала, что есть. У него оказалось еще и трое детей, младшему из которых было тогда 2,5 года. Тогда положение любовницы меня устраивало. Он был щедрым. Мы встречались три года, ничего не менялось. Я поняла, что хочу семью и ребенка, которых он мне дать не может, поэтому предложила расстаться. Но Роман стоял на коленях, клялся, что все будет. Рассказывал, что сына точно никогда не бросит. Его самого воспитывал отчим, и он не хотел повторения такой судьбы для своего ребенка. Поэтому требовал, чтобы я всю жизнь посвятила нашему ребенку, не выходила замуж за другого мужчину. А он о нас позаботится.

Олеся рассказывает, что долго не могла забеременеть. Они с Романом оба прошли обследования, выяснилось, что проблемы были с его стороны. Наконец, походы по врачам завершились успешно. В 2019 году женщина узнала, что будет мамой. Но Роман внезапно обескуражил ее, сказав, что пока к ребенку не готов. Однако потом все-таки согласился помогать и навещал ее каждый день. Роды были тяжелыми, Олеся получила серьезные травмы, из-за которых она до сих пор хромает. И в момент, когда была наиболее уязвимой, сожитель сообщил ей, что они расстаются.

«ВСЕ СЕМЬ ЛЕТ ЖЕНА ЗНАЛА О МОЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ»

– Он мне прямым текстом сказал: «Идите – и ты, и твой сын – подальше! Мне этот ребенок не нужен!». Потом мне рассказали, что появилась новая любовница. Я была моложе его на 20 лет, она – на 30. Я еще месяц уговаривала его разрешить ситуацию миром, чтобы он добровольно помогал ребенку. Но он спрятался за юбку жены. Все семь лет жена прекрасно знала и обо мне, и о нашем сыне. Все 30 лет жизни Роман ей изменял, и супругу такое положение вещей устраивало. Она никогда нигде не работала, насколько я знаю. Большая часть имущества записана на нее. Ей нравится жить в достатке. Жена мне сказала: «Не ты первая, не ты последняя. Еще докажи, что это его ребенок».

По словам Олеси, она пыталась расстаться с любовником, чтобы создать нормальную семью, но он ее не отпустил.

«В ОТМЕСТКУ ОБВИНИЛ В КРАЖЕ КЕПКИ»

Олеся сделала ДНК-тест, который подтвердил, что биологический папа Миши – Роман. В январе 2021 года установили отцовство черед суд. Но в реальности это мало, что дало. Носиков в отместку написал на бывшую пассию заявление в полицию и обвинил ее в краже... кепки. Дошло и до конспирологии. Мнительный кавалер находил у себя в офисе в разное время монетку, землю и засохшие цветы и решил, что покинутая любовница практикует черную магию. И пришел к выводу, что несомненно именно насланной порчи у него начались финансовые проблемы. В суде он сетовал на тяжелое материальное положение и преклонный возраст. Рассказал, что у него на иждивении находятся жена и трое детей.

Все это могло бы стать нелепым водевилем, каких множество вокруг, если бы в центре целого смерча перепалок и взаимных упреков не оказался ни в чем не повинный ребенок. По словам матери, каждый раз уезжая на очередное заседание суда, она вынуждена оставлять маленького сына с пожилой бабушкой. В последний раз Миша, оставшись без мамы, рыдал 4 часа без остановки.

– Роман мне сразу сказал: «Можешь судиться, я уже подготовился», – говорит женщина. – Он закрыл все фирмы, которые у него были: одна компания, записанная на жену, занималась риэлторскими услугами. Вторая, вроде бы, выдавала ссуды. При этом налоговой показывал доходы в 8-10 тысяч рублей в месяц. В итоге после проверки выяснилось, что у семьи в собственности есть коттедж площадью в 300 кв. м. в элитном поселке и несколько новых машин. Суд учел и средства, найденные на картах Носикова, и назначил ему алименты в размере 22 тысяч рублей. Роман был в шоке, конечно. Он не жалеет средства на любовниц, я по себе это знаю. Но на родных детей лишней копейки не потратит, очень жадный до денег.

Из объяснений Романа, представленных в суде.

Сейчас Олеся выиграла уже несколько судов, но и на этом все не закончилось. В перерыве последнего заседания адвокат напал на свою бывшую любовницу прямо под камерой наблюдения в холле Центрального районного суда Омска, где рассматривалось дело. После нападения женщину увезли на скорой в БСМП-2. С этой записью Олеся пошла в полицию. Оттуда дело будет передано в региональный Следком.

Справка из БСПМ-2 о побоях.

«ЗАНИМАЛСЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ И ЗНАЕТ КУДА БИТЬ»

– Он занимался единоборствами и знает, как и куда ударить, – объясняет потерпевшая. – Попал прямо в живот, зная, что у меня послеродовая травма. Я думала, что задохнусь от боли. Меня на руках в машину скорой вынесли приставы. Роман нападал уже несколько раз – пинал, пытался столкнуть с лестницы. Один раз ударил, когда я держала ребенка на руках. Каждый раз делал это, убедившись, что у меня нет в руках телефона. Сейчас начал мне угрожать. Но делает это опять же, зная точно, что я его не записываю, поэтому у меня нет доказательств. Я очень боюсь не только за себя, но и за жизнь своего ребенка. 22 тысячи ежемесячно в течение 18 лет, по мнению Романа, это огромная сумма. Думаю, этот человек может пойти на что угодно, чтобы ее не платить. Именно поэтому обратилась за помощью в правоохранительные органы. Я не хочу, чтобы в отношении него возбуждали уголовное дело – мне ухудшение его положения не выгодно в первую очередь. Но, надеюсь, его приведут в чувства хотя бы админстративкой, чтобы он больше не распускал руки.

Добавим, что в июле Роман перечислил первый платеж по алиментам сыну, а также расплатился с задолженностью по ним в 100 тысяч рублей. Кроме того за время судебных тяжб, отказываясь от добровольных выплат, он расстался еще примерно с 60 тысячами. Носиков не отчаивается и намерен снова обжаловать решение суда.

«Комсомольская правда в Омске» связалась с отцом ребенка, чтобы услышать его версию всей этой истории, но конструктивного диалога не получилось.

– Я вам запрещаю эту публикацию! – сообщил нам мужчина и пригрозил судом.