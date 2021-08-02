Омичам обещают жаркую, туманную и дождливую неделю

Омичам стоит приготовить зонтики. Синоптики предупреждают о частых осадках.

В Омск снова возвращаются жаркие деньки. Синоптики обещают на грядущей неделе по-настоящему летнюю жару днем в среднем до +28 градусов. Но приближение осени все же будет чувствоваться, в регионе начнутся дожди. Пока их прогнозируют на вторник, среду, четверг и на выходные.

Синоптики из Обь-Иртышского УГМС отмечают, что осадки пройдут лишь местами, но могут быть достаточно сильными, кое-где ожидают грозу. Пройти дожди должны днем, а ночи обещают сухие. Температура будет опускаться до +10…+15 градусов. Также почти всю неделю в отдельных районах прогнозируют туманы ночью и утром.

В ближайшие дни температура в Омске будет держаться колебаться от +23 до +28 градусов днем, и от +10 до +16 градусов ночью. Завтра, 3 августа, обещают небольшой дождь, местами с грозой. Незначительно понизится температура в среду, будет около +24 градусов днем, но потом снова вернется к средним показателям. Выходные обещают быть дождливыми, синоптики прогнозируют грозу. Также в воскресенье, 8 августа, омичей ждет резкий перепд температур. С +27 похолодает до +21 градуса днем. Тенденция к похолоданию сохранится еще и в начале следующей недели, но долго это не продлится.