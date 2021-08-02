«Новые люди» и экологи спасли зеленую зону возле ТЮЗа

Экологическая ситуация в Омске не может не тревожить горожан. Омичи регулярно ощущают на себе негативные последствия выбросов вредных веществ. Плюс на этом фоне в новостях постоянно проходит информация о том, что в городе вырубают зеленые насаждения. Статус «города-сада», которым омичи так городились в конце двадцатого века, увы, давно в прошлом. Поэтому неудивительно, что никто не смог остаться равнодушными к ситуации, когда в самом центре города исчез бы полюбившийся уже нескольким поколениям омичей зеленый оазис.

Партия «Новые люди» хорошо известна своими экологическими инициативами. Например, в 2020-2021 годах ее сторонники высадили в Омске и Омской области более шести тысяч сосен, а всего по России более полумиллиона саженцев разных деревьев. Такая активная экологическая повестка конечно же обратила на себя внимание омичей, и среди наших земляков, разделяющих инициативы партии, есть ведущие омские экологии, такие как Сергей Костарев и Мария Заздравных. Они приложили немало усилий, чтобы спасти зеленые насаждения столицы Прииртышья.

То же случилось и в этот раз - Новые люди и экологи дружно выступили за то, чтобы сохранить отправленные чиновниками под топор зеленые насаждения в центре Омска.

- Деревья в Омске вырубают сотнями и тысячами, а высаживают в десять раз меньше. Сколько из них приживается, никто не знает точно, но явно мало, - считает Сергей Костарев. - Пойдут под топор целые аллеи деревьев: лиственницы на Ленина, тополя и красивый кустарник у ТЮЗа, ели в парке 30-летия… А дышать отравленным воздухом и потом помирать от онкологических заболеваний каково?

Не удивительно, что именно партия «Новые люди» ранее организовала в Омске сбор подписей под петицией с требованием увеличить площадь зеленых насаждений до 50% от общей площади города-миллионника. На сегодняшний день только треть городских пространств занято парковыми зонами, прогулочными территориями и природными зонами отдыха. Но даже эти территории находится под угрозой исчезновения. Особенно в лакомом для бизнеса центре города.

- Нам удалось выяснить, что в 2021 году должны высадить всего 2103 дерева и 27 тысяч кустарников. Очевидно, что этого недостаточно для города, который в конце 20 века носил гордое название «город-сад». А если иметь в виду, что за этот же период планируется вырубить около 3,5 тысяч деревьев, становится очевидно, что омичи дальше будут задыхаться от отсутствия свежего воздуха, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Илья Смирнов.

Инициативу Новых людей омичи поддержали и охотно подписывают петицию. Так только в первый день сторонники партии собрали более полутора тысяч подписей, а уже к понедельнику подписей - около пяти тысяч. Это говорит о том, что людям действительно не безразлично в каких с экологической точки зрения условиях они живут. Как только будет собрано 10 000 подписей, петицию вручат мэру и губернатору.

Видимо, не дожидаясь прямого общения с народом во время подачи экопетиции, и чтобы сбить градус напряжения власти благоразумно остановили приготовления к вырубке тюзовской аллеи. Хочется верить, что навсегда.

- Наша цель - сделать так, чтобы людям в Омске дышалось легко, поэтому в планах партии не только ежегодно пополнять лесной фонд региона десятками тысяч новых саженцев, но и бороться за сохранение уже существующих насаждений. История с аллеей возле ТЮЗа лишний раз показала, что это возможно, - считает Илья Смирнов.

Похоже, деревья и кустарники на проспекте Маркса всё же удалось отстоять. Это произошло во многом благодаря усилиями партии «Новые люди» и местных экологов, заставивших-таки власть прислушаться к воле народа. И это, безусловно, хорошая новость для всех нас.

Работу над экологической повесткой в Омске Новые люди намерены продолжать и дальше.