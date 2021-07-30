«Магии в моем медальоне «Ведьмака» нет»: Омичка Бацарашкина, взявшая на Олимпиаде три медали в стрельбе, высказалась о талисмане

Виталина Бацарашкина выступала на Олимпиаде с медальоном из любимой фентези-вселенной.

Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Первую медаль омичка завоевала в стрельбе с дистанции на 10 метров. Позже поднялась на пьедестал в командном зачете вместе с Артемом Черноусовым, но тогда они завоевали только серебро. Последнее выступление на Олимпиаде тоже стало для Виталины триумфальным, девушка завоевала третью медаль, на этот раз снова золото.

Сразу после выступления со спортсменкой пообщались корреспонденты канала МатчТВ. У Виталины спросили, не помог ли ей в победе ее новый медальон, на что спортсменка ответила неоднозначно.

- Нет ничего такого, просто мне нравится эта вселенная, и я не вижу препятствий, чтобы не носить его. В прошлый раз я была [на Олимпиаде] с брелком, в этот раз я уже с серебряным медальоном. Может быть, какие-то параллели и можно провести, - ответила она.

Речь идет о медальоне в виде головы волка, известного многим по вселенной «Ведьмак». Изначально популярность приобрела серия романов польского писателя Анжея Сапковского. Позже по ней сделали серию игр и сняли несколько сериалов. Виталина является поклонницей этой вселенной, поэтому носит один из самых узнаваемых ее символов. После завоевания второй медали на Олимпиаде, создатели игры поздравили спортсменку.

– Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Мы надеемся, что медальон ведьмака принесет вам удачу и во время следующих соревнований по стрельбе на 25 метров в этот четверг, – написали на своей странице в Twitter представители польской компании CD Projekt RED. Можно сказать, что пожелания полностью оправдались.

Сейчас Виталина осознает произошедшее на Олимпиаде и готовится к возвращению домой. Именно об этом она сразу вспомнила в разговоре со своим тренером сразу после последних соревнований.

- Первое, что сказала Виталина: "Ну, вот теперь можно и ехать домой", - рассказала «КП-Омск» тренер спортсменки Наталья Кудрина.

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