В омском лагере для школьников детей отправили по домам из-за ковида у вожатой

Детей отправили домой, а в лагере провели дезинфекцию. Остальные отряды продолжают отдыхать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске уже несколько недель идет третья волна коронавируса. Постоянно растет количество заболевших и постепенно вводят более жесткие ковидные ограничения. Пока на дворе лето, дети не ходят в школы, но многих отправили в летние лагеря. Их работу разрешили в этом году. В одном из таких лагерей чуть не произошло ЧП из-за коронавируса.

Накануне, 25 июля, состоялся заезд на новую смену в лагере «Лесная поляна», который находится недалеко от села Харламово в Таврическом районе Омской области. Дети приехали в ожидании интересного отдыха, но некоторым из них пришлось почти сразу отправиться домой. Буквально на следующий день после начала смены в лагерь приехали с проверкой специалисты Роспотребнадзора. Они провели тестирование вожатых на коронавирус, и у одной из них он оказался положительным. Как отметили в лагере, вожатых тестировали и перед заездом, тогда все ПЦР тесты показывали отрицательный результат.

- По требованию Роспотребнадзора, дети и сотрудники были отправлены по домам. Однако лагерь выражал готовность изолировать контактных людей в помещениях учреждения. Добавим, что в помещениях лагеря проведена генеральная уборка. Дезинфекция проводится ежедневно три раза в сутки, - приводят комментарий пресс-службы департамента культуры и спорта 12 канал.

Из-за того, что заражение вожатой обнаружили быстро, домой отправили только один отряд, с которым она работала. Остальные дети продолжили отдых. В лагере уже предложили родителям либо вернуть деньги за путевки, либо организовать отдых детей в четвертую смену, которая пройдет в августе.