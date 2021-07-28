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Спорт28 июля 2021 8:05

Создатели «Ведьмака» поздравили омичку Виталину Бацарашкину с триумфом на Олимпиаде в Токио

Всем известно, что спортсменка – давняя поклонница книги, фильма и игры. Она даже выступала на соревнованиях с ведьмачьим медальоном
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Таким коллажем Виталину поздравили разработчики видеоигры.

Таким коллажем Виталину поздравили разработчики видеоигры.

Создатели популярной компьютерной игры «Ведьмак» по мотивам книги Анджея Сапковского поздравили стрелка из Омской области Виталину Бацарашкину с победами на Олимпийских играх в Токио.

– Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем! Мы надеемся, что медальон ведьмака принесет вам удачу и во время следующих соревнований по стрельбе на 25 метров в этот четверг, – написали на своей странице в Twitter представители польской компании CD Projekt RED.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Пост сопроводили коллажем с изображением Геральта и фото чемпионки с золотой медалью. Сделали это неслучайно. Всем известно, что Виталина давняя поклонница этого мира фэнтези. Она часто украшает спортивную амуницию вещами с отсылом к «Ведьмаку». Например, на соревнования спортсменка надела медальон школы Кота. Кроме того, она не раз заявляла, что увлекается видеоиграми и шутерами, это помогает ей тренировать реакцию.

Напомним, на проходящей сейчас в Токио Олимпиаде Виталина Бацарашкина уже завоевала две медали – золотую и серебряную. Впереди у нее еще одно выступление.

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