Еще одна олимпийская медаль в копилку Омской области: Пловец Мартин Малютин завоевал серебро в эстафете

Мартин Малютин – призер Олимпиады в Токио. Фото: instagram.com/m_a_l_y_u_t_i_n

Пловец из Омской области к своим 22-м годам собрал практически все награды чемпионатов мира и Европы. Однако проходящие сейчас Игры в Токио стали для него первым опытом участия в Олимпиаде.

Личное выступление на дистанции в 200 метров его любимым вольным стилем не слишком задалось – Мартин финишировал лишь пятым.

Зато удачным оказалось участие в эстафете 2 по 200 метров. Российская команда в составе Мартина Малютина, Евгения Рылова, Ивана Гирева и Михаила Довгалюка завоевала серебряные медали, уступив лишь британцам. На третьем месте – австралийцы.

Фото: министерство спорта Омской области

– Результат нашей четверки – 7:01.81 минуты, – рассказали в пресс-службе областного минспорта. – Воспитанник заслуженного тренера Наталии Рощиной Мартин Малютин был в этой эстафете стартером. 1-й этап омич завершил 2-м с результатом 1:45.69 минуты. Иван Гирев стал на 2-м этапе 3-м, но Евгений Рылов вернул нашей команде 2-е место на 3-м отрезке дистанции. «Серебро» удалось сохранить нашему самому опытному пловцу Михаилу Довгалюку.

Полное видео выступления можно посмотреть здесь.