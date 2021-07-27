«Какую дату поставить?»: В Омске задержали мошенника, торговавшего поддельными ПЦР-тестами

Продавца поддельных сертификатов задержали с поличным. Фото: УМВД России по Омской области

Омские полицейские во время мониторинга соцсетей наткнулись в Instagram на страницу мошенника. Ее владелец с аватаркой человека в белом халате торговал поддельными справками о наличии антител и ПЦР-тестами.

Выяснилось, что аферист изготовил себе печать и штамповал сертификаты как горячие пирожки. Продавал по сходной цене – 2 700 рублей за штуку. В стоимость входил и сервис – доставка бумажки до дома заказчика на такси.

Только вот при предъявлении такой «документ» ничего кроме лишних проблем покупателю не давал. При в одном медучреждении его бы не подтвердили.

– Просто очень срочно надо, на работе хотят отстранить. Скажите куда, я подъеду. Директор сказал, если завтра до 10 не представлю, отстранит, – поделился «бедой» оперативник.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Аферист заглотил наживку и приехал на такси сам, прямо в руки правоохранителей.

– В ходе проверочных мероприятий оперативники установили, что продавцом является ранее судимый 34-летний житель Центрального округа. Омич задержан с поличным, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – В ходе личного досмотра оперативники изъяли у него две, как он пояснил, самостоятельно изготовленные им печати одного из медицинских учреждений города, а также личные печати врачей. По изъятым материалам назначены исследования, которые подтвердили факт подделки.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о подделке документов. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Добавим, что в регионе продолжает оставаться очень тяжелой ситуация с распространением коронавируса. Ежедневно умирает по 7-8 человек, несколько недель подряд бьются абсолютные антирекорды по суточному приросту зараженных.