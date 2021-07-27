Природная аномалия: В Омске во второй раз за сезон зацвела черемуха

Черемуха неожиданно зацвела в Воскресенском сквере Омска. Фото: vk.com/omsk

Жители Омска, прогуливающиеся по Воскресенскому скверу, расположенному в историческом центре города, с удивлением обнаружили целую аллею цветущей черемухи.

Специалисты утверждают, что такой сбой у растений с ранним цветением возможен. Но так рано, в июле, он практически не встречается. Обычно второй раз за сезон они цветут в начале осени.

В этом году в регионе во всей непредсказуемости проявился резко континентальный климат. Периоды удушливой аномальной жары почти без перехода сменяются внезапным похолоданием. Как выяснилось, это серьезное испытание не только для людей. Деревья тоже страдают: они начали путаться во временах года, рассказывают агрономы.

– Засушливое и жаркое лето спровоцировало повторное цветение деревьев уже в конце июля, – пояснила заместитель начальника участка по содержанию пешеходных зон городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Ольга Швецова. – Из-за продолжительного периода высоких температур растения смогли к середине лета заложить цветочные почки, которые успели «вызреть», а резкое похолодание спровоцировало цветение, как весной.