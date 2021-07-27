В Омске мать готова отправить сына к психиатру, чтобы спасти от спасти от тюрьмы истязавшего его отца

Ивана (на фото справа) обвиняют в истязании собственного ребенка (слева).

Недавно вынесли приговор по делу 9-летнего Коли Воронова (имена и фамилии изменены). По версии следствия, мальчика систематически истязал родной отец Иван Воронов. Суд первой инстанции признал его виновным по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего» и приговорил ранее судимого мужчину к году лишения свободы. Однако сторона обвинения посчитала такое решение слишком мягким и намерена подать апелляцию в Омский областной суд. Материалы сейчас готовятся к передаче туда.

Напомним, обо всем стало известно, когда Коля пришел в школу с огромным синяком на лице. После медобследования выяснилось, что гематомы и ссадины были по всему телу ребенка. Сначала мальчик не хотел говорить правду и выдумал историю про хулигана-старшеклассника, который на него напал. Но после подробных расспросов сознался: это сделал папа. Более того, мальчика из многодетной семьи на окраине Омска – у Коли еще четверо детей и братьев – истязали на протяжении месяца.

Иван воспитывает пятерых детей, но проблемы возникли, по словам его жены, только со старшим сыном Колей.

При этом мать мальчика, чтобы защитить мужа, даже готова была отправить своего ребенка в психиатрическую больницу. В разговоре с «КП-Омск» она заверяла: Иван только один раз избил Колю палкой, вырванной из детской кроватки. И то – исключительно в «воспитательных» целях. Мальчик якобы пытался задушить младшего 1,5-годовалого брата, когда остался с ним один. Отец пришел в ярость и «проучил» его. За помощью к врачам семья решила не обращаться. Если бы не учительница, которая обратила внимание на синяк, об инциденте никто бы и не узнал, сокрушалась женщина.

Также мать хотела привлечь к судебным заседаниям и старшую дочь, чтобы девочка выступила в защиту отца.

Со старшей дочкой у Ивана отличные отношения. Девочка даже собирается идти на суд, чтобы защитить папу.

Также Татьяна (имя изменено) рассказала нам, что намерена пройти с сыном полное обследование у психиатра. По мнению матери, ее сын болен и представляет опасность для семьи. И даже своеобразно расшифровала для себя диагноз, поставленной в больнице, куда привезли избитого ребенка. «Жестокое обращение с детьми», по ее мнению, означает не обращение родителей с Колей, а, наоборот, жестокость Коли к другим детям.

В нейрохирургическом отделении больницы, куда попал Коля, ему поставили диагноз «синдром жестокого обращения с детьми»

Впервые мы разговаривали с Татьяной в мае. Тогда женщина надеялась, что сможет добиться оправдания мужа. После приговора мы в очередной раз созвонились с ней, чтобы узнать результаты обследования Коли у психиатра. На этот раз женщина оказалась не так многословна и отказались комментировать ситуацию.

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