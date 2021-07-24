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Общество24 июля 2021 8:17

500 тысяч за информацию о ребенке: Жителей Омска просят помочь в поисках 9-летней Насти Муравьевой

Девочка пропала почти месяц назад. С тех пор семье ничего о ней не известно
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Всех, кто видел эту девочку недавно или знает, как она пропала, просят откликнуться.

Всех, кто видел эту девочку недавно или знает, как она пропала, просят откликнуться.

ЧП случилось в Тюмени.30 июня там бесследно пропала 9-летняя Анастасия Муравьева. Пока поиски не дали никакого результата.

Дело об исчезновении ребенка по распоряжению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в Главное следственное управление СКР. В расследовании задействовали центральный аппарат МВД.

Пропавшая девочка может находиться в любом соседнем регионе, в том числе в Омской области. Информационная служба ПСО Гуманитарного добровольческого корпуса, который также участвует в поисках, просит о помощи всех неравнодушных людей. Возможно, вы видели похожего ребенка и знаете, где он сейчас находится.

– Если у вас появятся какие-либо свидетельства или вы обнаружите на своем видеорегистраторе запись от 30 июля 2021 года, совпадающую с районом и местом исчезновения Насти, либо какие-то кадры покажутся вам подозрительными, вы всегда можете обратиться к нам, позвонив координатору подразделения Гуманитарного добровольческого корпуса города Тюмени Владиславу по телефону +79829159044. Также можете позвонить по единому номеру 112 и сообщить имеющуюся у вас информацию, – призывают поисковики.

За достоверные и значимые сведения о пропавшей Насте Муравьевой правительство города Тюмени, объявило вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Приметы Насти Муравьевой: рост 100-110 см, волосы русые, ниже плеч, худощавое телосложение, глаза голубые.

Особые приметы: косит левый глаз.

Была одета в черную футболку с белой надписью на спине, желтые шорты и сланцы.

Куда обратиться:

– круглосуточная горячая линия поиска 8-800-201-21-10,

– координатор Гуманитарного добровольческого корпуса г. Тюмень +79829159044.

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