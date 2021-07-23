Главой Полтавского района избрали омского депутата, которого собирались вносить в реестр уволенных по утрате доверия

Чиновник возглавлял Полтавский район три срока подряд. Теперь его избрали на четвертый, несмотря на скандал. Фото: ВКонтакте

В Омской области в Полтавском районе состоялись выборы главы. По некоторым данным, большинством голосов там поддержали кандидатуру Александра Милашенко. Он уже не новичок на политической арене района, депутат уже был главой три срока, но ушел с поста в мае этого года. Тогда вопросы к его деятельности возникли у прокуратуры. Следователи выяснили, что чиновник премировал сам себя за выполнение особо важных и сложных заданий. За три года он выписал себе премий на 1,2 миллиона рублей. Он несколько раз выписывал себе разные суммы с одной и той же формулировкой.

- Вместе с тем Советом Полтавского муниципального района объективная оценка деятельности главы района в целях решения вопроса о выплате ему указанных премий не давалась, вопрос о выплате данных премий на заседаниях Совета не рассматривался, - сообщали тогда в пресс-службе прокуратуры.

Чтобы избежать проблем с законом, Милашенко пришлось вернуть бюджету выписанные премии. По правилам, он должен был согласовать размер премий с депутатами, но глава решил обойти это правило. Прокуратура настаивала на отстранении Милашенко от должности главы района в связи с утратой доверия за невыполнение обязанностей по урегулированию конфликта интересов. Следователи даже обратились в суд, который согласился с представленными доводами и постановил отправить чиновника в отставку досрочно. Но Милашенко успел подать заявление по собственному желанию до вступления решения суда в законную силу.

Недавно прокуратура обнаружила, что полтавские депутаты не подали Александра Милашенко на внесение в реестр лиц, уволенных по утрате доверия. Даже если данные не дошли до аппарата губернатора, на местном уровне чиновники хорошо были знакомы с историей бывшего главы, но все равно одобрили его кандидатуру на выборах. Помимо Милашенко участвовали еще три человека, но им не удалось опередить опытного чиновника в голосовании, до этого он возглавлял Полтавский район около 13 лет. Пока официальных комментариев по ситуации с избранием Милашенко на должность, которой он ушел со скандалом, не поступало.