Где жители Омска могут вакцинироваться в мобильных прививочных пунктах на выходных

Прививку можно поставить даже на выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, в начале июля в Омской области ввели обязательную вакцинацию. Несмотря на то, что в постановлении за подписью главного санитарного врача региона Александра Криги указано, что прививки необходимо сделать «определенным категориям граждан», на деле ставить их придется большинству омичей.

По мысли главы областного Управления Роспотребнадзора, первым компонентом вакцины местные жители должны быть привиты до 31 июля. Из-за такой спешности практически все медучреждения работают в режиме цейтнота. Еще недавно записаться на прививку было очень непросто.

В помощь основным открыли еще и нестационарные пункты вакцинации, которые работают, в том числе в крупных торговых центрах. Вот их расписание на выходные.

Работа прививочных пунктов на 24 и 25 июля:

– ТЦ «АТ-Маркет» (ул. Дианова, 14) с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «Континент» (ул. 70 лет Октября, 25/2) с 10.00 до 18.00;

– ТК «Панорама-центр» (ул. Кирова 49/1, 2 этаж) воскресенье с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «Мега» (бульвар Архитекторов, 35) с 10.00 до 20.00;

– К/т «Первомайский» (ул. Заозерная, 15) с 10.00 до 18.00;

– Гипермаркет «ОКЕЙ» (ул. Энтузиастов, 2/1) с 10.00 -18.00;

– ТК «Казачья слобода» (ул. М. Жукова, 70А 2 этаж) в субботу с 10.00 до 14.00;

– ТК «Каскад» (пр. Карла Маркса, 24) с 10.00 до 14.00.

О работе прививочных пунктов в будни в минздраве Омской области пообещали сообщить дополнительно. Также из-за большого потока людей главным врачам медучреждений поручено оптимизировать графики работы прививочных пунктов.

– Вакцина есть, поставки производятся регулярно, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Все омичи, внесенные в листы ожидания, записавшиеся через «Госуслуги», обратившиеся в поликлиники, обязательно реализуют свое право на прививку.

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