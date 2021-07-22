«Не нашли связи между инсультами мужа и смертью матери»: Семья омички, по халатности захороненной с бомжами, не смогла наказать врачей

Анна Федоровна была любимой бабушкой и мамой. Родные очень болезненно пережили ее смерть и последовавшие за этим события.

Напомним, эта история произошла прошлым летом, в самый пик пандемии с нехваткой мест в ковидных госпиталях, огромными очередями из скорых перед больницами и медиками, работавшими на износ.

84-летней Анне Федоровне Милюк не повезло заразиться коронавирусом именно в этот страшный момент. Болезнь развивалась стремительно. Пожилую женщину на скорой увезли делать томографию. Выяснилось, что у нее поражено уже 75% легких. В 6 утра 27 июля 2020 года ее уже в очень тяжелом состоянии увезли в реанимацию омской Больницы скорой медицинской помощи № 2. В 23.30 31 июля у Анны Федоровны остановилось сердце. Еще полчаса ее пытались реанимировать, потом констатировали смерть.

Казалось бы, эта история могла стать одной из сотен похожих трагедий того времени. Но сыграл человеческий фактор, произошел чудовищный сбой. Труп умершей просто «потеряли». Родным, которые из-за карантина не могли даже зайти в больницу, но постоянно звонили узнать о здоровье бабушки, говорили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии. И только через месяц выяснилось: Анну Федоровну – всеми уважаемую и любимую – захоронили с бомжами на Юго-восточном кладбище как безродную. И даже не сразу смогли сказать, где именно.

Потрясенная этим двойным горем внучка Яна Милюк написала обращения в областной минздрав, в Росздрав и даже в Администрацию президента. После этого место захоронения и все документы моментально нашлись. Семье выделили 60 тысяч на перезахоронение Анны Федоровны, а внучке – еще 15 тысяч на билеты из Калининграда в Омск и обратно, чтобы она смогла лично присутствовать на похоронах и проститься с бабушкой по-человечески.

Сын умершей Евгений Милюк сдал практически на глазах. 21 декабря 2020 года он перенес первый инсульт, спустя месяц – второй. Семья уверена, что это произошло из-за переживаний, мужчина был очень сильно привязан к матери.

Евгений Милюк и его дочь Яна подали иск к минздраву региона. Они требовали компенсацию морального вреда по миллиону рублей каждому.

– Законом на медучреждения не возложена прямая обязанность уведомлять родственников о смерти их близкого человека [...] Однако это вытекает из конституционных принципов, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью [...] Мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе признания, соблюдения и защиты прав граждан и в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. [...] Поскольку в судебном порядке установлена вина ответчика в неинформировании родственников о смерти близкого им человека, лишение истцов возможности осуществить погребение родного человека, что, по мнению суда, является противоправным, нарушило неимущественные права истцов, причинив нравственные страдания, которые в силу ст. 151 Гражданского кодекса РФ подлежат компенсации, – говорится в постановлении суда.

Главной проблемой было установить причинно-следственную связь между двумя инсультами Евгения Милюка и пережитым им после смерти, эксгумации и перезахоронения матери. Суд пришел к выводу, что этой связи нет. Здоровье 49-летнего мужчины ухудшилось из-за хронических заболеваний и перенесенного коронавируса.

В итоге решением Октябрьского районного суда требование истцов о компенсации удовлетворили частично. Минздрав Омской области обязали выплатить сыну умершей 115 тысяч рублей, внучке – 50 тысяч.

Сноха умершей бабушки была удивлена решением суда, вынесенным в конце апреля. Фото: Анна МИКУЛА

Однако за время, пока шли тяжбы, была сделана, по крайней мере, одна продуктивная вещь. Чтобы больше никогда не допускать таких ЧП в БСПМ-2 полностью пересмотрели подход к информированию родных о смерти пациентов, скончавшихся в этом медучреждении. Там разработали специальное постановление, где по пунктам расписаны все действия персонала. Также теперь в больнице ведут журнал отчетов об информировании.

Семья Милюк посчитала сумму, в которую оценили их моральные страдания, оскорбительно маленькой и попытались обжаловать решение. Однако суд высшей инстанции оставил его в силе.

ЗВОНОК СНОХЕ УМЕРШЕЙ ПАЦИЕНТКИ

«Мы уже смирились, пережили эту трагедию. Дальше биться не будем»

Елена МИЛЮК:

– О решении нам на днях сказал адвокат. Мы уже смирились, пережили эту трагедию и дальше биться не будем. Возмущает только одно: в карту моего мужа зачем-то вписали кучу болезней, которыми он якобы страдал до инсультов и которые могли их спровоцировать. Там чего только нет: и гипертония III степени с очень высоким риском, и ишемическая болезнь сердца, и атеросклероз. Откуда они это все взяли, не понимаю! Просто высосали из пальца. Мужу 49 лет. До смерти матери он был совершенно здоров, ни разу не лежал в больнице. Вообще, не болел. Но, видимо, просто все это вписали, чтобы подстраховаться.

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Анна Федоровна Милюк после окончания Авиационного техникума всю жизнь проработала на Омском агрегатном заводе. Была ветераном труда, уважаемым человеком. Несмотря на то, что давно ушла на пенсию, коллеги ее помнили и любили. Даже в свои 84 года она старалась следить за собой и всегда одевалась с иголочки. Даже спланировала гардероб, в котором ее должны были проводить в последний путь. Поэтому известие о том, что интеллигентную пожилую даму захоронили в общей могиле для бомжей для ее близких стало чудовищным потрясением. Все случилось из-за равнодушия медиков, которые просто «забыли» сообщить родным о смерти бабушки. А потом не знали, как им рассказать про инцидент и попытались скрыть происшедшее. (Далее...)

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Семье Милюк пришлось тратить нервы и силы, чтобы самим разыскать умершую пенсионерку. Оказалось, ее захоронили в общей могиле с бомжами как невостребованный труп. Родным пришлось пережить эксгумацию Анны Федоровны, чтобы похоронить ее по-человечески.

Семья решила не спускать эту историю на тормозах и подала иск в суд. Сын и внучка Анны Милюк требуют компенсацию в 1 млн рублей каждому. (Далее...)