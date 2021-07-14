В Омске полностью выгорело кафе

Пожар случился на улице Волгоградской. Фото: скриншот видео («ЧП Омск»)

Страшный пожар случился на Левом берегу. Кафе, расположенное на улице Волгоградской, вспыхнуло как спичка и сгорело почти моментально.

Видео происшествия разместили в паблике «ЧП Омск» в Instagram.

– Я вчера там покупал лангман с самсой, – рассказывает один из подписчиков группы. – Лучший в городе. Сочувствую ребятам. Восстановления вам.

Большинство комментаторов сочувствуют владельцам заведения и даже предполагают, что здание могли поджечь конкуренты. Так ли это, будет установлено после проверки. Также предстоит оценить причиненный материальный ущерб.