«Навигаторы и телефоны запрещены»: Жители Омска, участвующие в ралли «Шелковый путь» рассказали, как ориентируются на местности

Экипажам разрешено пользоваться только специальными схемами от организаторов. Фото: instagram.com/ashpuk

Сегодня, 6 июля, проходит заключительный, четвертый день ралли «Шелковый путь-2021». Напомним, из-за непростой эпидемической ситуации в Монголии, организаторы решили исключить участок по пустыне Гоби и провести гонку только на территории России.

Фото: instagram.com/ashpuk

До заключительного этапа, который проходит в Горно-Алтайске, смог добраться и омский экипаж. А еще накануне продолжение гонки для них было под вопросом. Из-за жары и высокогорья из строя вышла их машина. Но благодаря техникам, трудившимся всю ночь накануне заезда, технические неполадки удалось исправить.

Фото: instagram.com/ashpuk

Фото: instagram.com/ashpuk

Также омичи рассказали, как ориентируются на местности в отсутствие привычных гаджетов.

– Всевозможные навигаторы и телефоны запрещены! – пишет в своем Instagram штурман омского экипажа Алексей Шпук. – Из приборов мы используем только предоставляемые организаторами спортивные приборы, которые показывают пройденное расстояние, курс и прочие второстепенные данные. При приближении к контрольной точке, через которые мы должны проехать, прибор показывает направление и расстояние к точке. Основным путеводителем является Легенда или Дорожная книга, где прописаны: общая дистанция от старта, промежуточная дистанция от маневра до следующего маневра, непосредственно сам маневр (куда ехать или что предпринять) с указанием степени опасности и характерными приметами. И вот на скорости до 130 км/ч нужно быстро отслеживать дистанции, предупреждать и направлять пилота, не пропустить важный поворот и так далее… Ну, очень увлекательный «квест»!

Фото: instagram.com/ashpuk

Фото: instagram.com/ashpuk

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ралли «Шелковый путь-2021»: 25 самых ярких фото омского этапа

Омский этап Международного ралли «Шелковый путь», из-за которого центр города перекрывали на неделю, завершился. Посмотреть на гонки и на гонщиков пришли около 7 тысяч местных жителей.

Напомним, 11-е по счету соревнования впервые в своей истории стартовали в нашем регионе. За подготовкой спортсменов можно было наблюдать еще 30 июня на полигонах в поселках Черемушки и Светлый. (Далее...)