«Резиновая Зина»: Под Омском прошел заплыв на надувных секс-куклах

Каждый из участников выбрал свою технику. Кто-то плыл на снаряде, кто-то держал его под мышкой, опираясь как на надувной матрас. Фото: Наталья ЛЕВИНА

«Красиво плывет. Вот та группа с резиновыми бабами!» – так теперь вслед за петербуржцами могут шутить и жители Омска. Несколькими месяцами ранее аналогичные соревнования Babble Baba Challenge после 9-летнего перерыва проходили под Петербургом.

В Омской области похожие веселые старты – заплыв на надувных женщинах «Резиновая Зина» – прошли на минувших выходных на базе отдыха «Подсолнухи» в Кормиловском районе. Участники состязались по системе плей-офф на воде местного котлована.

Пловцов выпускали четверками. Из каждой партии определяли тех, кто преодолел дистанцию быстрее остальных. А после уже среди них выбирали победителя. Примечательно, что в заплыве с удовольствием приняли участие не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола.

– Наши партнеры, которые помогали организовать мероприятие, предложили такую идею с заплывом и пообещали предоставить реквизит. Нам это показалась интересным, – рассказывает организатор музыкального праздника «Наш фестиваль» Руслан Брущенко. – В первый день фестиваля объявили о наборе участников, записались 28 человек. В финал вышли два спортивных парня. Борьба была нешуточная. Но лидер заплыва на старте выпустил из рук куклу, потерял время, и это определило победу его соперника. Кстати, участвовали и три девушки. Мы не делали никаких разграничений по полу и выпускали их в общем заплыве. Правда, девочки преодолевали дистанцию на резиновых мужчинах. Самому быстрому участнику в качестве приза вручили куклу, с которой он победил.

– Не было недовольных соревнованиями?

– Мы, кстати, готовились к негативной реакции, понимая, как общество может это воспринять. Но все получилось легко и с юмором. Специально сделали заплыв в отдалении, чтобы туда не попали семьи с детьми, которые, например, не хотели на это смотреть. Но в целом никаких претензий не было, всем понравилось. По-моему, это был прекрасный перформанс.

Соревнования для людей со здоровой долей самоиронии обещают повторить и в следующем году. Заплыв, кстати, провели в рамках первого музыкального праздника «Наш фестиваль». В этом году в нем приняли участие 30 омских рок-групп. В следующий раз организаторы планируют расширить географию и пригласить исполнителей из Москвы и Санкт-Петербурга.

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