Коллектив «Комсомольской правды» в Омске поздравляет Оксану Фадину с днём рождения.

Уважаемая Оксана Николаевна!

От всей души поздравляем Вас днём рождения! Желаем здоровья, радости, тепла и любви близких. Пусть удачи и победы сопутствуют всем вашим начинаниям!

Справка КП

Оксана Фадина родилась и выросла в Большереченском районе Омской области. В 1998 году Оксана Фадина с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственней деятельности», квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам». Работала в министерстве экономики, ОАО «Омскгоргаз». На должности мэра Омска трудится с 2017 года. В этом году Оксана Фадина будет участвовать в выборах в Государственную думу РФ.