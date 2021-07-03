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Общество3 июля 2021 8:05

«Отчет года»: Житель Омска поймал огромного осетра и отпустил его обратно в реку

Таким поступком мужчина восхитил большинство подписчиков паблика, где похвастался уловом
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Такую рыбину омичу удалось выловить в Иртыше. Фото: vk.com/omsk_fishing

Такую рыбину омичу удалось выловить в Иртыше. Фото: vk.com/omsk_fishing

Житель Омска Александр Невиннов похвастался перед подписчиками паблика «Рыбалка в Омске» своим невероятным уловом. Ему удалось поймать на малька огромного осетра. После замеров выяснилось, что рыбина весит ровно 7 килограммов.

Ровно 7 кг! Фото: vk.com/omsk_fishing

Ровно 7 кг! Фото: vk.com/omsk_fishing

Сделав фотосессию с краснокнижным красавцем, мужчина отпустил его обратно в реку.

– Обалдеть рыбка, красивая! Ей, наверное, лет 15 от роду, – восхищается уловом одна из подписчиц группы.

Фото: vk.com/omsk_fishing

Фото: vk.com/omsk_fishing

Большинство комментаторов оценили правильный поступок мужчины. А кто-то даже спросил: загадал ли рыбак желание, как в сказке. Другие в шутку интересуются точным местом, где обнаружен благородный хищник, и обещают, что хотят «просто посмотреть».

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Житель Омска поймал огромного осетра
Житель Омска поймал огромного осетра
Видео: Александр Невиннов («Рыбалка в Омске»)
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