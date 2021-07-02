Изгоняли ковид: В Омске устроили крестный автопробег с молитвами, иконами и мощами Александра Невского

Представители Омской епархии устроили крестный автопробег против коронавируса. Фото: omsk-eparhiya.ru

Митрополит Омский и Таврический Владимир возглавил крестный автопробег по региону. Священнослужители взяли с собой мощи Александра Невского, которые сейчас находятся в Омске, а также иконы и объехали город и несколько районов области. Все в надежде победить коронавирус, заболеваемость которым снова резко пошла вверх.

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

По данным регионального минздрава на пятницу, 2 июля, в Омской области выявлено 268 новых заразившихся. Это абсолютный антирекорд в регионе за 2021 год. И, судя по динамике последних нескольких дней, эти цифры продолжат расти. Кроме того, увеличилась и смертность от ковида. За минувшие сутки вирус унес жизни еще пяти человек.

«КРЕСТОХОДЦЫ МОЛИЛИСЬ ПЯТЬ ЧАСОВ ПОДРЯД»

– Помимо мощей святого благоверного князя Александра Невского крестоходцы везли с собой иконы Божией Матери «Казанская», Покрова Пресвятой Богородицы, святителя Николая Чудотворца, святителя Сильвестра Омского, святителя Спиридона Тримифунтского и святого благоверного князя Александра Невского, – рассказали в пресс-службе Омской епархии. – Его Высокопреосвященство совершил молебны об избавлении от вредоносного поветрия у поклонных крестов на Сыропятском, Черлакском, Исилькульском и Тюкалинском трактах, возле памятного креста репрессированным в 30-е годы. В течение пяти часов пути духовенство молитвенно взывало о помощи небесных заступников и покровителей города и всей страны.

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Фото: omsk-eparhiya.ru

Кроме того, молебен провели и в сквере Молодоженов. Вокруг этого места уже несколько месяцев ведутся ожесточенные споры. Епархия планирует построить там очередной храм. Часть местных жителей категорически против и просит, чтобы сквер оставили как есть. В городе и так мало зелени, обосновывают свою позицию активисты.

Завершился автомобильный крестный ход в соборе Рождества Христова.

Все верующие были в масках. Фото: omsk-eparhiya.ru

И все борцы с коронавирусом целовали один и тот же крест... Фото: omsk-eparhiya.ru

...и мощи. Фото: omsk-eparhiya.ru

Кстати, похожие мероприятия периодически практикуются омскими священниками. Например, ранее священник иеромонах Сергей Балдов из поселка Усть-Ишим на севере Омской области устроил крестный заплыв против паводка.

Это выглядело так.

Отец Сергий преодолевает свой обычный путь на службу на резиновой шлюпке. Фото: Ирина ГОРБАЧЕВА

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