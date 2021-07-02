«Яркий пример кооперации двух стран»

Пленарное заседание форума, посвященного научно-техническому сотрудничеству двух стран в эпоху цифровизации, состоялось 1 июля. Открыл его Президент России Владимир Путин. Он отметил, что наша страна настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь «многоплановые отношения» и «укреплять интеграционные процессы на евразийском пространстве».

-Экономики России и Беларуси глубоко взаимосвязаны. Наша страна является главным зарубежным инвестором Республики Беларусь. Это 30 процентов иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2400 российских компаний, – отметил Владимир Путин.

О наиболее ярких высокотехнологичных проектах, которые в последнее время были осуществлены совместными усилиями двух государств в реальном секторе экономики, подробнее рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. В частности, она отметила завод по производству технического углерода, построенный компанией Омск Карбон Групп на территории свободной экономической зоны Могилев.

- В реальном секторе экономики нам удалось осуществить ряд высокотехнологичных и наукоемких проектов, причем весомый вклад в их реализацию внесли наши регионы. <…> Так, в Могилеве построен завод по производству технического углерода. <…> Это яркий пример такой совместной кооперации, – рассказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова считает, что такие предприятия создают условия для закрепления квалифицированных кадров, предотвращая интеллектуальную миграцию за пределы стран. А председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц назвал Омск Карбон Могилев «показательным примером взаимодействия научных учреждений, высших учебных заведений России и Беларуси с предприятиями реального сектора экономики».

- Компания уделяет особое внимание интеграции с наукой. Создан и эффективно работает научно-технический центр в г. Омске. Заключено соглашение о сотрудничестве с Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси. Успешная реализация этого инновационного проекта во многом стала возможна благодаря межрегиональному сотрудничеству и всесторонней поддержке со стороны правительств двух государств, – сообщил Леонид Заяц.

Отметим, что завод по производству технического углерода в Могилеве работает второй год. Это ценный стратегический актив Омск Карбон Групп. Всего в составе холдинга три площадки, две из них находятся в России (в Омске и Волгограде). Ассортимент продукции компании ежегодно растет, сегодня это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения. Дилерские центры успешно функционируют в странах Европы, Северной Америки, Балканском регионе, на Ближнем Востоке. Омск Карбон Групп сотрудничает с глобальными шинными концернами и крупнейшими мировыми производителями резинотехнических изделий, поставляя технический углерод в 36 стран мира.

Фото предоставлено пресс службой Омск Карбон Групп.