Омич трижды за день пытался покончить с собой из-за измены жены

Мужчина дважды попал под машину и выпал из окна многоэтажки, но все равно остался в живых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне в Омске произошел необычный инцидент с 44-летним вахтовиком. Он вернулся домой после долгого отсутствия и, прямо как в кино, застал жену с любовником. Мужчина мог бы стать героем криминальной сводки, но поступил иначе: собрал двух своих детей 12 и 7 лет и решил уехать. Жила семья в селе Сосновки Азовского района. Когда оскорбленный мужчина выехал на трассу, его заметили знакомые сельчане и поехали следом. Очень им не понравилось состояние главы семейства. Друзья не ошиблись, поступив так, потому что на трассе омич выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом. Авария получилась не очень серьезной, поэтому останавливаться он не стал, а только прибавил скорость, но совсем скоро не справился с управлением и вылетел с дроги в кювет.

Друзья семьи быстро добрались до места аварии и помогли выбраться из машины мужчине и детям, к счастью, никто из них не пострадал. Пока друзья отвлеклись на осмотр детей и вызов ГИБДД, преданный омич бросился на дорогу и попал под машину. Водитель «Лады Гранты» даже не успел толком понять, что произошло, когда сбил человека. Но омичу снова повезло, травмы оказались настолько не серьезными, что его быстро привели в чувство своими силами. Но все же вызвали скорую. Пока медики ехали на вызов, мужчина снова попытался свести счеты с жизнью, улучив момент он снова бросился под колеса автомобиля. На этот раз мужчина попал под колеса «Датсуна». Подняться самостоятельно после аварии он не смог, но остался жив. К этому времени уже подоспела бригада скорой помощи. Как сообщает «12 канал», мужчина поступил в БСМП-1.

Там без происшествий омич провел ночь. Медики диагностировали у него ушиб легкого, травма позвоночника и травматический шок. Но стоило пострадавшему немного прийти в себя, как он снова попытался покончить с собой, шагнув из окна. Палата находилась на 9 этаже и, казалось, сейчас замысел омича осуществится, но судьба распорядилась иначе. Это падание также оказалось не смертельным. Его быстро заметили врачи и снова забрали в больницу, оказав всю необходимую помощь.

- В настоящее время находится под наблюдением медиков и получает необходимое лечение, - отметили в пресс-службе БСМП-1.