Некролог заслуженному энергетику РФ Самуилу Моисеевичу Зильберману

Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, профессор Самуил Моисеевич Зильберман

29 июня 2021 года, на 76-ом году жизни скончался наш друг и коллега, Заслуженный энергетик РФ, доктор технических наук, профессор – и настоящий человек Самуил Моисеевич Зильберман.

Мы от всего сердца соболезнуем родным.

Имя Самуила Моисеевича известно далеко за пределами Красноярского края, где он жил и работал. В конце 60-х Зильберман начал трудовой путь в «Красноярскэнерго», с 1988 года был заместителем главного инженера по эксплуатации и ремонту «Сибирьэнерго», позже возглавил предприятие. В 1997 году Самуила Моисеевича назначили генеральным директором филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Магистральные электрические сети Сибири», и он работал в этой должности 18 лет. В последние годы был советником генерального директора ПАО «Россети Сибирь».

«Помню 2009 год, трагедию на Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда нужно было реагировать молниеносно, принимать решения, от которых зависела судьба станции и работоспособность единой энергосистемы страны. Самуил Моисеевич был как полководец, военачальник. Никому вокруг не позволял паниковать, давал четкие и, как всегда, максимально верные распоряжения. Восстановление работы ГЭС – это было важнейшее на тот момент поручение, которое контролировалось лично президентом. Зильберман справился. Впрочем, в этом и не сомневались. Он был – глыба. Причем не сибирской, а российской энергетики, - вспоминает Олег Бударгин. – Сколько раз Зильбермана звали в Москву! Он ведь прошел путь с самых начальных должностей до гендиректора огромной компании. Всего сам достиг, своими знаниями, блестящим своим умом и талантом. Но Самуил Моисеевич всегда отказывался. Он был патриотом Сибири, и ему было важно делать хорошие дела для земляков».

За более чем полувековой трудовой путь Самуил Зильберман воспитал плеяду блестящих энергетиков, работающих сегодня в разных уголках страны. Многие из них занимают серьезные должности.

«Школа Зильбермана» - так лаконично отзываются об их успехах и профессионализме коллеги. Школа Зильбермана – это бренд.

«Мне довелось работать под руководством Самуила Моисеевича в годы реформирования, реструктуризации энергетики. В конце девяностых и в нулевых было непросто. Многим. Но не Зильберману. Он всегда был очень смелым, решительным руководителем. Умел добиваться своего. И мы курировали крупнейшие проекты по развитию сетей, которые и стали тогда импульсом для мощного развития МЭС Сибири и вообще энергосистемы страны, - вспоминает Андрей Черезов. – Спустя годы я отчетливо понял, насколько сильно повлиял на меня как на энергетика, управленца опыт работы с Зильберманом. Горд, что могу называть Самуила Моисеевича своим учителем».

Мы убеждены, что сегодня каждый из бывших коллег Самуила Моисеевича, каждый из его учеников скорбит вместе с нами. Ведь он был для нас не просто коллегой. Он был другом, наставником – и очень справедливым руководителем. Сделав великолепную карьеру в энергетике, Самуил Моисеевич не стал карьеристом, а остался честным и очень мудрым человеком. Он ценил и уважал людей. И нас, своих более молодых коллег, учил тому же.

«Самуил Моисеевич умел видеть в людях главное, - говорит Константин Петухов.

– Он сам был профессионалом высшего уровня и всегда ценил в окружающих профессионализм, верность профессии, стремление учиться, совершенствоваться».

Самуил Моисеевич много шутил. Мог разыграть друзей, иронизировать над самим собой. Но при этом всегда был предельно серьезен во всём, что касалось энергетики.

«Зильберман был очень надёжным. Преданным энергетике до абсолютной самоотдачи. И помнил людей, работавших в системе тридцать, сорок, пятьдесят лет назад. Стремился передать эту память следующим поколениям энергетиков. В компании «Россети Сибирь» под руководством Самуила Моисеевича вышли три большие книги, посвященные истории сибирской энергетики – и людям, которые эту историю делали, - вспоминает Виталий Иванов. – За несколько лет Самуил Моисеевич сумел выстроить работу с профсоюзными и ветеранскими организациями, буквально сплотил вокруг себя людей. Он, как никто, это умел».

Энергия и работоспособность Зильбермана – поражали. Искренность и интерес к жизни во всех её проявлениях, к людям, к работе были его характерными чертами.

«Самуил Моисеевич был очень внимателен к деталям и людям. Он с удовольствием встречался с молодёжью, рассказывал о профессии, бесконечно отвечал на вопросы! Пообщаться с Зильберманом – это всегда была радость. С ним было интересно говорить обо всем, как бывает интересно только с истинно интеллигентным и много знающим человеком», - вспоминает Павел Акилин.

Говорить о Самуиле Зильбермане можно бесконечно. Память выдаёт истории. Его рассказы. Его великолепные, искрометные шутки.

Смерть Самуила Зильбермана – невосполнимая утрата для каждого, знавшего его лично. Пусть память о нём будет вечной.

Скорбим.

Бывшие коллеги и соратники Самуила Моисеевича Зильбермана:

Олег Бударгин

Андрей Черезов

Константин Петухов

Виталий Иванов

Павел Акилин