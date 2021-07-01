Названы предприятия, которые больше всего загрязняют воздух в Омске

В Омске назвал 8 основных загрязнителей воздуха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омичи давно бьют тревогу из-за сильных неприятных запахов. Уже не один год жители жалуются на выбросы из-за которых трудно дышать. Сначала их преимущественно ощущали жители районов вблизи промзон, но позже запахи стали разноситься все дальше. Сейчас на химозную вонь жалуются практически по всему городу.

Дошло до того, что с вопросом об экологии омичи дозвонились на прямую линию президенту. Владимир Путин оказался в курсе проблем города. Он пообещал проконтролировать работу, которую ведут власти для сокращения выбросов, а также рассказал о шагах, которые в этом направлении принимаются. В минприроды собрали годовую статистику по выбросам, которая показывает, кто и сколько вредных веществ производит в Омске.

За прошлый год, как следует из отчета, в воздух над Омском попало 256 000 тонн вредных веществ. Большую часть из них – 218 000 тонн выбрасывают промышленные предприятия, которых насчитывается 245. Следом идет частный сектор, на его долю приходится 37 000 тонн. Меньше всего в загрязнении воздуха учавствует транспорт, на его долю приходится всего 1 000 тонн в год.

По данным Росприроднадзора, больше всего выбросов совершают такие крупные предприятия как:

- АО «Омский Завод гражданской авиации»;

- ОАО «Омский аэропорт»;

- АО «Газпромнефть – Омский НПЗ» основная площадка;

- Омский филиал АО «САН Инбев»;

- ПАО «Омский каучук»;

- ООО «Омский завод технического углерода»;

- ООО «Омсктрансмаш»;

- АО Продовольственная корпорация «ОША».

Дорогами, вблизи которых воздух явно хуже, чем в других местах в ведомстве назвали:

- ул. Герцена;

- ул. Воровского;

- ул. Масленикова;

- ул. Богдана Хмельницкого;

- ул. Нефтезаводской;

- ул. пр. Королева.

- Воздух Омска в основном загрязнен диоксидом азота, бензапиреном, бензолом, дигидросудьфидом, золой угольных месторождений, керосином, неорганической пылью, содержащей двуокись кремния, - рассказали в пресс-службе минприроды.

В последнюю неделю в Омске на пунктах наблюдения фиксируют загрязнения воздуха фенолом и сероводородом. Но иногда сообщают и о содержании других вредных веществ.