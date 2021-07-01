Иртыш и Омский речной порт, связанные трудом и славой

С окончанием ледохода отправились первые составы судов со щебнем в Большеречье. В течение зимы на причалах порта накоплено более 200 тыс. тонн щебня, который прибыл железнодорожным транспортом в порт. Два плавучих крана порта грузоподъемностью 5 тонн установлены в Большереченском районе на выгрузку прибывающих барж.

В межнавигационный период со складов порта отгружен почти весь строительный песок, поэтому с первых дней навигации интенсивно началась добыча песка плавкранами и земснарядом с месторождений Омской области. Объем работы большой и коллективу необходимо успеть выполнить намеченные планы в короткую сибирскую навигацию.

В прогнозе за период навигации 2021 года Омский порт планирует перевезти около 2 млн тонн грузов. Наличие флота и квалифицированных кадров позволяют предприятию достойно выполнять договорные обязательства по перевозке и переработке грузов. А переработать в эту навигацию на причалах порта и клиента предстоит более 4 млн тонн различных грузов. Задача перед коллективом Омского речного порта стоит непростая, но выполнимая, а именно увеличить объемы работы, обеспечить хорошую выручку и вывести финансовые результаты предприятия на достойный уровень.

Продолжается коммерческая работа по расширению грузопотоков и использования водных ресурсов реки Иртыш – одной из самых протяженных рек Сибири, перевозка грузов по которой намного выгоднее и дешевле, чем другим видом транспорта. В порт поступают заявки на перевозку песка, щебня, тарно-штучных грузов. Весь флот находится в работе. На причалах круглосуточно работают портальные краны, переработка грузов производится и днем и ночью, в будни и праздники.

Акционерное общество «Омский речной порт» - достойный и надежный деловой партнер. В настоящее время идет напряженная работа порта по выполнению договорных обязательств по завозу грузов всеми видами транспорта до пунктов назначения, поставке песка на строительные объекты в городе и области.

Несмотря на увеличение стоимости топлива, материалов производственно-технического назначения предприятие продолжает ремонт и восстановление судов, выполняет работы по усилению безопасной эксплуатации флота. В настоящее время почти весь флот отремонтирован, произведена замена более 10 тыс. кв.м корпусов барж, теплоходов проекта 911 и 1741, приобретены и установлены новые двигатели, выполнено обновление внутреннего интерьера жилых и бытовых помещений на судах порта. Работа по обновлению судов продолжается.

Сегодня АО «Омский речной порт» живет и развивается, сохраняя добрые традиции поколений портовиков, справляясь с поставленными целями и задачами, чтобы обеспечить социально-трудовые гарантии своим работникам, оказывать посильную помощь ветеранам порта, продолжать развитие производства.

Дорогие коллеги, друзья, уважаемые ветераны и работники речного флота!

Богата история предприятий речного транспорта, труден и кропотлив повседневный труд работников, которые своим вкладом в общее дело ведут к процветанию и профессиональным успехам свои предприятия. Благодаря коллективам речников с их колоссальным потенциалом предприятия внутреннего водного транспорта достойно проявляют себя сегодня и в будущем, решают своевременно и качественно задачи на благо развития речного флота России.

От имени руководства АО «Омский речной порт», Совета директоров поздравляю всех с Днем работников морского и речного флота! И в наш профессиональный праздник желаю вам счастья, здоровья, общих успехов и удачи на самых разных поприщах. Примите самые наилучшие пожелания вашим коллективам, ветеранам, вашим семьям крепкого здоровья, счастья и удачи во всем!