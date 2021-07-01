Воздух прогреется до +40 градусов: Жителей Омска предупреждают об аномальной жаре

В Омске ожидается африканская жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После короткого периода прохладной погоды у омичей появится возможность вспомнить, что они живут в Азии. Начало июля будет очень знойным. При этом аномальная жара, по прогнозам синоптиков, продержится целую неделю. Отдохнуть от высоких температур в городе не получится даже по ночам, раскаленные улицы просто не успеют остыть.

По информации Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 2 июля, ночью будет +16...+21, днем +32...+37. Обещают юго-восточный ветер скоростью 7-12 м/с, в отдельных районах – порывами до 17 м/с. Местами возможна гроза.

На выходных дневная температура воздуха и вовсе поднимется до экстремальных отметок в +38...+40 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Портал Gismeteo дает более долгосрочный и такой же неутешительный прогноз. По его информации, жара не спадет, как минимум, до середины следующей недели.

В связи с сильной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС и поделились советами, как пережить такую погоду.

Рекомендации МЧС, которые помогут провести жаркие летние дни без вреда для здоровья:

– В жаркие дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28 градусов) лучше не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов.

– Можно охладиться с помощью кондиционера, но настройте его таким образом, чтобы температура в помещении отличалась от температуры на улице не более чем на 10 градусов. Иначе простуда вам обеспечена.

– Если кондиционер в квартире или рабочем помещении отсутствует, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

– Прекрасное средство в жару – контрастный душ. Принимайте его утром и вечером, неплохо также встать под освежающие струи и в течение дня. Утром душ лучше заканчивать прохладной водой, а вечером перед сном – теплой. Если принять душ нет возможности, смочите холодной водой руки по локоть, Вы почувствуете облегчение.

– В жаркую погоду организм усиленно теряет влагу – мы больше потеем. Водный баланс нарушается. Следовательно, пить тоже нужно больше: не 2 литра, как обычно, а 2,5 литра (при отсутствии противопоказаний). Следует обратить внимание на то, чтобы вода не была холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ. Очень хорош в жару горячий зеленый чай. Он отлично утоляет жажду и регулирует теплообмен. От газированных напитков и напитков, содержащих кофеин лучше отказаться, они ускоряют обезвоживание. И, тем более, не стоит употреблять спиртные напитки - они способствуют перегреву организма, да и опьянение на жаре наступает быстро.

– Не стоит нагружать организм тяжелыми физическими упражнениями либо тяжелым физическим трудом. Особенно не рекомендуется заниматься физической активностью в период максимальной солнечной активности.

– Особое внимание в жару необходимо уделить детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

– Все перечисленные симптомы наблюдаются и при тепловом или солнечном ударе у взрослых. Поэтому, пострадавшего необходимо уложить в прохладном месте, на голову – холодный компресс. Если он в сознании, дать ему обильное питье, если нет – приводить в чувство с помощью нашатырного спирта и ждать приезда бригады скорой помощи.

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает:

– Пребывание на солнце безопасно с утра до 10 часов, вечером после 17 часов.

– Никогда не допускайте покраснений и солнечных ожогов на коже. Если это произошло, как минимум, два дня проведите в тени.

– Даже молодым и здоровым людям находиться на солнце можно не более полутора-двух часов в день.

– Грудным детям нельзя находиться на солнце.

– Одежда не защищает полностью кожу от солнца: хлопок пропускает 6% солнечных лучей, в мокром виде до 20%.

– Используйте солнцезащитную косметику.

– После загара: прохладный душ и мягкий массаж с увлажняющим кремом – все, что нужно коже.