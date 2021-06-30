«Один везет трофей на могилу друга, другой ест из него окрошку»: Фанаты затравили хоккеиста «Авангарда» Зернова за шутку с трофеем

Шутку хоккеиста с трофеем многие болельщики не поняли.

Нападающий омского "Авангарда" привез Кубок Гагарина в Челябинск. Именно здесь форвард начинал свои первые шаги в хоккее. Денис Зернов свое возвращение на родину с заветным трофеем, который он выиграл вместе с "ястребами", решил сопроводить необычной акцией. У хоккеистов в НХЛ существует традиция делать нестандартные вещи с Кубком Стенли. Как его только не использовали: и хот-доги в него складывали, и ели из него попкорн, а российский нападающий Евгений Малкин даже ел из трофея вареных раков.

Зернов решил не отставать от заокеанских игроков и тоже устроил перфоманс. Хоккеист решил адаптировать эту традицию под наши реалии и в итоге наполнил Кубок Гагарина окрошкой. Фотографии странного перфоманса появились в официальном Твиттерре ХК "Авангард".

- Продолжая тему жары, коснемся по-настоящему важного вопроса. Итак. Квас или кефир с минералкой? Да начнется великая битва, - подписали фото Зернова с окрошкой в омском клубе.

Правда, болельщики такую затею совсем не поняли. Акция с окрошкой в трофее многих только разозлила. Фанаты хоккея тут же начали строчить гневные комментарии. Некоторые из них напомнили, что вообще-то на Кубке изображен герой Советского Союза космонавт Юрий Гагарин.

- Зачем бездумно тащить все плохое/хорошее из за океана? Это не Кубок Стенли. На нем великий Юрий Гагарин, - написал болельщик.

Особенно неуместным такое использование трофея, по мнению фанатов, выглядит на фоне поступка другого омского игрока. Семен Чистяков на днях привез заветный Кубок на могилу друга Тимура Файзутдинова. Тимур скончался в этом году после попадания шайбы в горло во время матча МХЛ.

- Один привозит кубок в дом и на могилу погибшего друга-хоккеиста , а другой из него окрошку жрет, - жестко отреагировал на фото один из болельщиков.

На робкие попытки немногих защитить затею хоккеиста Зернова другие болельщики написали, что такими темпами трофей начнут использовать в качестве ночной вазы.

- Дикота! - изумился один из болельщиков хоккея.

Сам форвард Денис Зернов и омский клуб неоднозначную реакцию фанатов пока не прокомментировали.