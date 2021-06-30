Трое омичей похитили беременную женщину и ее мужа и вымогали у них деньги

Омичи решили заработать на жизнь разбоем. Но бандитов быстро остановили. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эта совершенно дикая история в духе 90-х произошла прошлой осенью. Трое омичей похитили жителя Новосибирска и его беременную супругу и требовали, чтобы они заплатили им выкуп.

Все произошло так. 19 октября троица вымогателей приехала в Новосибирск на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер», чтобы потребовать деньги у своих знакомых. Спустя 12 дней, поняв, что обычные угрозы на пару не действуют, преступники их похитили. При этом, по информации следствия, они прекрасно знали, что женщина находится в положении.

Бандиты отвезли своих жертв на съемную квартиру в Железнодорожном районе Новосибирска и продолжили требовать деньги. 39-летний потерпевший смог вырваться и обратиться за помощью в полицию.

Тем временем, похитители посадили его 32-летнюю жену в машину и вывезли в область по направлению к Омску. В пути их задержали сотрудники ДПС. Женщину освободили. Задержанных будут судить за похищение людей с применением оружия.

– На период предварительного следствия в отношении 41-летнего и 58-летнего обвиняемых судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 29-летнего мужчины – подписка о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области. – Допрошены очевидцы преступления, назначены и проведены многочисленные судебные экспертизы, собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем заместителем прокурора Железнодорожного района города Новосибирска утверждено обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.