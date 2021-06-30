Появились кадры спасения тонущего на озере рыбака в Омской области

Тонущего рыбака удалось быстро найти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Трагедией чуть не закончилась обычная рыбалка для сельчанина из Крутинского района Омской области. Молодой мужчина отправился на местное озеро Салтаим, чтобы порыбачить с лодки. Это довольно популярное место для омских рыбаков, туда многие едут за богатым уловом и рыбачить предпочитают именно с воды. Вот и сельчанин не стал исключением. Об отлучке он предупредил мать и поехал на водоем. С собой он взял старую одноместную надувную лодку, металлическое весло и удочки.

Сначала все шло хорошо. Рыбак отплыл от берега, забросил удочки, но тут случилось неожиданное. Одно из маленьких легких весел унесло течением. Сельчанин остался с одним веслом, которым управлять лодкой не вышло. Он понял, что до берега не доберется. В добавок к этому лодка мужчины дала течь. И так сложная ситуация стала совсем безвыходной, когда поднялся сильный ветер. Он относил лодку все дальше от берега, растерянный сельчанин уже не видел берега, когда решил сообщить обо всем матери.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, именно женщина сообщила спасателям о том, что ее сын терпит бедствие. На помощь ему тут ж отправились крутинские спасатели.

- На момент нашего прибытия плавсредства не было в зоне видимости. Спустя чуть более пяти минут поисков, мы его нашли. Спасательная операция прошла успешно, сельчанин не пострадал. Он был доставлен на берег, от госпитализации и осмотра медицинских специалистов отказался, - рассказал о произошедшем инспектор ГИМС МЧС России Сергей Климик, оказавшийся на месте происшествия вместе со своим коллегой Юрием Дубровиным.

Омич не пострадал, но прибудь спасатели чуть позже, все могло бы закончиться трагедией. Добраться до берега озера вплавь у мужчины скорее всего не получилось бы.

В МЧС напоминают, что находиться в лодке без спасательного жилета запрещено, также как и кататься по воде по ночам или в состоянии алкогольного опьянения. Если вы попали в беду, привлекайте к себе внимание. Сообщить о происшествиях на воде и других случаях, где людям нужна помощь можно по номеру 101.