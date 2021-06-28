Позвал искать в лесу кота: В Омской области рецидивист с 6 судимостями надругался над девочкой

На допросе нападавший пытался заверить следователя, что все было добровольно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЧП случилось в поселке Черлак на юге Омской области. В местную ЦРБ доставили испуганную 15-летнюю девочку Катю Иванову (имя и фамилия изменены). После осмотра медики зафиксировали причиненные ей травмы: царапины на лице и попытка изнасилования.

24 июня примерно в два часа дня девочка шла по улице на окраине поселка. Возле нее остановился пожилой мужчина, ехавший на велосипеде. Он зачем-то полностью назвал ей свои имя, отчество и фамилию. После этого собеседник рассказал, что ищет своего кота, который убежал от него в лес, и попросил девочку помочь. Доверчивая восьмиклассница согласилась и пошла с незнакомым человеком в сосновую лесополосу, расположенную в 400 метрах от поселка.

Дойдя до места, извращенец напал на Катю. Применяя силу, он снял с девочки одежду и совершил действия сексуального характера. После этого нападавший отпустил ребенка. По дороге домой пострадавшая встретила маму, которой рассказала обо всем случившемся. Женщина сразу же повела дочь в больницу и обратилась в полицию.

На место нападения выехали следователи, они обнаружили там следы обуви и изъяли следы ДНК. Вскоре подозреваемого задержали.

– На допросе он настаивал, что все происходило добровольно, однако следствие располагает доказательствами обратного. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), – рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

По информации, имеющейся в распоряжении «Комсомольской правды в Омске», задержанным оказался 56-летний рецидивист Игорь Д.

Он был судим шесть раз – и почти всегда за тяжкие преступления. В общей сложности провел в колонии более 24 лет. Начал свою «карьеру» преступник в 1988 году. Дважды его судили еще по законам РСФСР. Начинал он с краж, потом добавились новые статьи: попытка изнасилования, изнасилование, угроза убийством, побои. В последний раз выпустили из колонии только 31 декабря 2020 года.

На время нового следствия Игоря Д. отправили в СИЗО. На этот раз ему грозит до 15 лет лишения свободы.