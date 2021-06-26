Общественные обсуждения судьбы омского дендросада шли почти 4 часа

Для левой части дендросада предлагают сменить статус ООПТ с памятника природы на рекреационную зону. Фото: Анна МИКУЛА

К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ОКОЛО СОТНИ ОМИЧЕЙ

В Омске, наконец, состоялись общественные обсуждения дальнейшей судьбы дендросада. Их не могли провести почти год и несколько раз переносили, ссылаясь на сложную эпидемическую обстановку. Чиновники сообщили: были готовы организовать мероприятие хоть на стадионе «Красная звезда», чтобы поучаствовать смогли все желающие.

Но, как недавно выяснилось, это обещание заведомо было невозможно выполнить. Ведь о запрете проводить мероприятие в очной форме было известно еще год назад. Постановление правительства РФ, которое регламентирует проведение экологической экспертизы во время пандемии, вышло 3 апреля 2020 года. Именно на него сослались недавно, когда окончательно решили проводить обсуждения онлайн.

Справедливости ради, эта формальная часть навряд ли могла остановить тех, кто действительно хотел быть услышанным. Несмотря на не слишком широкую рекламу события и разгар рабочего дня, к обсуждениям по видео-конференц-связи присоединились 94 участника. Бурная дискуссия продолжалась почти четыре часа.

Так выглядит одно из двух озер, расположенных на спорной территории. Фото: Анна МИКУЛА

Омичи просят оставить нетронутым крошечный уголок зелени в центре города. Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, речь идет об изменении статуса особо охраняемой природной территории для левой части дендросада, присоединенной в нему в 2011 году. Тогда это сделали, чтобы защитить уникальный зеленый уголок в центре города от варварской застройки коттеджами, которая активно велась в середине нулевых. Сейчас чиновники настаивают на смене статуса этой земли с памятника природы на рекреационную зону с менее жесткими условиями содержания. И заверяют: ничего особо ценного там не обитает и не водится. При этом благоустроить место, которое сейчас действительно выглядит печально, без смены статуса невозможно. Многие омские экологи и общественники сомневаются в необходимости такой радикальной меры.

Выступление Александра Сердюкова. Почти все время обсуждений в чате конференции непрекращающимся потоком шли сообщения от противников разделения дендросада.

ГЛАВА ОБЛАСТНОГО МИНПРИРОДЫ ИЛЬЯ ЛОБОВ ОТПРАВИЛ ВМЕСТО СЕБЯ ЗАМОВ

Зная, насколько болезненно многие омичи воспринимают проблему разделения дендросада, глава областного минприроды – ведомства, инициировавшего вопрос, – по непонятной нам причине решил дистанцироваться от происходящего и проигнорировал обсуждения. Илья Лобов бросил на амбразуру, кстати, вполне симпатичного нашей редакции заместителя (который совершенно напрасно обвиняет нас в предвзятом отношении к себе). Интеллигентный Александр Сердюков отбивался, как мог.

В своем 1,5-часовом выступлении он попытался разоблачить мифы вокруг обсуждаемого вопроса. Правда, многие из этих пунктов явно родились лишь в головах чиновников, другие оказались утрированы до абсурда. Например, в минприроды предполагают: омичи опасаются, что на спорной территории появится колесо обозрения или какой-то похожий по масштабу объект. Александр Сердюков заверил, что этого точно не будет.

Из доклада Александра Сердюкова.

Также он упомянул про пресловутых бабочку махаона и стрекозу девушку-красавицу, которые обитают, в том числе и на той части, которую планируют отделить. Замминистра сообщил, что в Омской области эти виды редкими не являются и в Красной книге региона уже не числятся. Уткам и ондатрам ничего страшного не грозит. На озерах, где они обитают, никакие серьезные гидротехнические мероприятия не планируются.

Из доклада Александра Сердюкова.

– Водоемы просто очистят от мусора и грязи, – сообщил Александр Сердюков. – Сейчас на этом участке растут 386 деревьев. Будет оценена их экологическая значимость. Все ценные виды, которые могли занестись туда естественным путем, будут по максимуму сохранены. У нас нет планов заказывать саженцы за рубежом. Мы не будем искать их на стороне – у нас есть дендросад имени Гензе, которому нужно развиваться. Режим особой охраны не снимается. Современное законодательство никак не предусматривает снятие статуса ООПТ. Такие территории не подлежат приватизации. Рекреация - это интерес современного человека к природе, ее изучению. Она не подразумевает в этом месте устройства парка развлечений или проведения массовых мероприятий.

«МИНПРИРОДЫ ОТВЕЧАЕТ ЗА 20 ООПТ РЕГИОНА – НИ ПО ОДНОЙ НЕТ НАРЕКАНИЙ»

Также Сердюков в очередной раз напомнил: региональное Управление по охране животного мира, подведомственное минприроды, отвечает за 20 особо охраняемых природных территорий. Две из них – «Птичья гавань» и дендросад имени Гензе – находятся в Омске. По словам замминистра, нет примеров, когда бюджетная организация сделала на любом из этих объектов что-то не так или допустила неконтролируемую застройку.

– Тема (разделения дендросада. – Прим. авт.) на повестке год. За это время не было представлено ни одного научного исследования, которое бы обосновало ценность этой территории, – резюмировал замминистра.

Из доклада Александра Сердюкова.

Из доклада Александра Сердюкова.

Из доклада Александра Сердюкова.

Из доклада Александра Сердюкова.

Из доклада Александра Сердюкова.

Далее перешли непосредственно к обсуждениям. Первым слово дали самому последовательному противнику разделения дендросада, экологу Сергею Костареву.

Сергей Костарев

«ВЫ ХОТИТЕ ОСЛАБИТЬ СТАТУС ООПТ, ПОЗВОЛЯЯ РАЗДЕЛИТЬ ДЕНДРОСАД»

– Мы не услышали (в докладе Сердюкова. – Прим. авт.) ничего про сам проект постановления, – заявил Сергей Костарев. – Мы услышали лишь изложение мифов, которые придумал господин Сердюков. Вся территория является памятником природы регионального значения. Вы хотите ослабить статус ООПТ, позволяя разделить территорию на две части. Я предлагаю не применять постановление до нормального комплексного научного исследования территории во все сезоны, а после решать его судьбу.

Из доклада Сергей Костарева.

Из доклада Сергей Костарева.

Из доклада Сергей Костарева.

Из доклада Сергей Костарева.

Он обратил внимание на кучи мусора, которые не вывозятся с территории, и отметил, что существующий статус памятника природы никаким образом не мешает ответственной за содержание объекта бюджетной организации делать это и без смены статуса ООПТ.

Часть территории поросла бурьяном, который никто не косит.

Какие-то безответственные люди жгут в природоохранной зоне костры. Фото: Анна МИКУЛА

– Вы вводите в заблуждение, говоря, что эта территория не имеет никакого отношения к дендросаду, – продолжил Костарев. – Уже почти 200 лет назад она была Старозагородной рощей, практически единственным местом, куда омичи выезжали в то время на прогулки. После 1919 года, когда здесь были расстрелы людей, это место приобрело еще и историческую значимость.

Костарев прореагировал на аргументацию сторонников разделения дендросада, утверждающих, что в левой части ничего ценного никогда не произрастало и были лишь сельскохозяйственные теплицы. По мнению эколога, существовавшие там «Декоративные культуры» были очень важным предприятием. Благодаря выращенным там саженцам, Омск приобрел утраченный теперь статус города-сада.

Из доклада Александра Сердюкова.

«ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАТУС НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ УБОРКЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ»

Выступавший следом омич Артем Писаренко также высказался против разделения территории:

– Нам перечислили какие-то выдуманные «мифы», в представленную информацию намеренно внесены искажения, – считает общественник.

Также по его мнению, во всей представленной минприроды риторике можно обнаружить манипулирование целями и ряд нестыковок.

– Вы ограничили участие в общественных слушаниях и поставили его в зависимость от материального статуса, наличия компьютера и умения пользоваться этим приложением, – отметил Писаренко. – Я не согласен с разделением дендросада и предлагаю проект постановления отклонить. Все чиновники занимают свои должности временно, а то, что написано в документах отличается от того, что нам говорят. Бездействие минприроды привело к тому, что часть территории дендросада потеряла природную ценность. За этой территорией попросту не ухаживали.

Артем Писаренко.

Эту же мысль – о недопустимости разделения территории – высказал и Александр Анохин. Она же чаще всего появлялась среди множества сообщений, которые участники писали в чате конференции.

«МЫ БУДЕМ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА»

Им оппонировал Ринат Валитов, имеющий отношение к мэрии Омска, которая организовала общественные обсуждения:

– Когда будет разрабатываться проект реконструкции этой территории за государственные деньги, требуются всевозможные экспертизы, в том числе экологическая, – проинформировал он.

Ринат Валитов.

– Без экспертизы мы не можем принять проект и получить федеральные деньги. Мы будем не просто неукоснительно соблюдать это, но еще и с запасом. Потому что за нарушение грозит ответственность – вплоть до уголовной, – подтвердил Александр Сердюков, имеющий юридическое образование.

Омичка Валерия Маркова выступила против разделения дендросада и обосновала свою точку зрения таким образом. Она вспомнила, что еще в советские времена, в 1987 году, была проведена масштабная реконструкция дендросада, и тогда статус памятника природы этому не помещал. Кроме того, в 2015 году там заново обустраивали дорожки, и этому также не было никаких препятствий.

Валерия Маркова.

Замминистра ответил, что с советских времен природоохранное законодательство сильно изменилось. Существующий сейчас 33-й ФЗ (об особо охраняемых природных территориях) не дает делать на месте памятника природы практически ничего. По словам чиновника, там даже невозможно провести освещение из-за запрета прокладывать коммуникации. Нельзя и построить технические сооружения, где можно было бы хранить технику, обслуживающую дендросад, или где бы находился сторож).

Анатолий Соловьев.

«ПОЧЕМУ БЫ НЕ СДЕЛАТЬ АНАЛОГ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПРИ МГУ?»

Еще один сторонник идеи разделения дендросада, профессор Анатолий Соловьев, призвал участников к компромиссу. И назвал эталонные примеры аналогичных пространств в Москве. На наш субъективный взгляд, сравнение с ними для омских реалий вряд ли корректно. Даже по суммам финансирования – это разные планеты.

– У нас тут прямо разделение на белых и красных, хотя живем все в одном городе, – сказал Анатолий Соловьев. – Я съездил в Аптекарский огород при МГУ. Там тоже ООПТ, но разрешено проведение концертов, экскурсий. А потом смотрим на то убожество, которое у нас слева от дендросада. Почему бы нам так не сделать? Почему бы там не проводить культурные мероприятия? Бабочка махаон еще не означает, что там ничего нельзя делать. Разговаривал по этому поводу с директором Омского симфонического оркестра, он мог бы там проводить концерты. Это могло бы стать и местом, для спокойных прогулок с детьми. Преобразовывать - значит улучшать. Аптекарский огород находится при образовательной организации. Выставки и концерты там совмещаются с режимом памятника природы. Ему 300 лет. А мы говорим о месте, которое даже исторической ценности не имеет. Вы сейчас и не найдете там ручей, куда сбрасывали расстрелянных Колчаком!

Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород» Фото: Анна МИКУЛА

Утки прекрасно себя чувствуют в центре мегаполиса. Ботанический сад Московского университета «Аптекарский огород» Фото: Анна МИКУЛА

Самое старое дерево Аптекарском огороде - 300-летняя лиственница Петра I. Спасение этого дерева, вероятно, стоит как все запланированное благоустройство омского дендросада. Фото: Анна МИКУЛА

Кроме того, Анатолий Соловьев предложил по аналогии с Аптекарским огородом передать омский дендросад вузу – педуниверситету, который мог бы там осуществлять научную деятельность.

Кстати, объектами столичного благоустройства грезит и другой чиновник омского минприроды. Глава регионального ведомства Илья Лобов в интервью «Комсомольской правде в Омске» рассказывал, что хотел бы видеть в левой части дендросада что-то напоминающее парк «Зарядье».

В этот раз поддерживающий его профессор Соловьев пытался впечатлить слушателей и другими заманчивыми перспективами на примере Москвы. В частности, предлагал сделать экологическую тропу, как в парке, прилегающем к ВДНХ.

Омичам обещают сделать экологические тропы, как в эталонных парках Москвы. Омичи сомневаются в осуществимости этого. Фото: Анна МИКУЛА

Другие участники обсуждений справедливо заметили, что упомянутое выше место – огромный лес. В Омске речь идет о крошечном клочке зелени в 9 га, зажатом между постройками и дорогами. Там просто нет места для проведения концертов.

Александр Сердюков вспомнил другой удачный пример из Воронежа. В одном из старейших заповедников (а это одна из самых жестких по запрету на какую-либо деятельность категория ООПТ) проложили экологическую тропу, по которой даже водят экскурсии.

– Подобного уровня вещи хотелось бы видеть и здесь. Для этого и работаем, – сказал Сердюков.

«В НУЛЕВЫЕ МЫ БЫЛИ НАИВНЫМИ И ВЕРИЛИ ЧИНОВНИКАМ. КАК РЕЗУЛЬТАТ – ТРЕТЬ ДЕНДРОПАРКА ПОД ЭЛИТНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ»

В свою очередь Сергей Костарев оппонировал, что в идеале под природные зоны для комфортного проживания в городе должно быть отдано 40-45% площади. В Омске это менее 1%. Антропогенная нагрузка на территорию огромная и только увеличится после смены статуса на спорном участке дендросада.

– Утверждая, что левая часть территории не имеет отношения к дендросаду, вы говорите людям неправду, – заявил Костарев. – На ней работал Гензе. Он вывел в этом месте около тысячи растений. Кстати, ручей сейчас там невозможно найти, потому что в 2006 году он варварским образом был застроен коттеджами. Сейчас меня упрекают, что я в то время не протестовал против этого. Мы тогда были наивными и верили чиновникам, которые говорили, что все будет хорошо. Не будет! Как результат – треть дендропарка под элитной застройкой, которой сейчас почему-то некомфортно находиться по соседству с природным памятником.

Экологи утверждают: ценны не только места, заросшие деревьями, но и такие характерные для Омской области луга. Фото: Анна МИКУЛА

Ручей после застройки коттеджами остался только в памяти старожилов. Фото: Анна МИКУЛА

На озере обитают дикие утки. Фото: Анна МИКУЛА

Никто в здравом уме и не рискнет. Фото: Анна МИКУЛА

Участники общественных слушаний обратили внимание на странную ситуацию, когда мэрия запустила голосование по проектам благоустройства на спорном участке. То есть, реконструкцию уже обсуждали как дело решенное. Это прямое нарушение закона. В минприроды ответили, что голосование было направлено лишь на то, чтобы «прикинуть на будущее» и узнать, что омичи хотят там видеть. В любом случае проект будет соотноситься с режимом ООПТ. Там обещают просчитать антропогенную нагрузку. Исходя из этих расчетов и будет определено максимальное число посетителей, которые смогут находиться в этом месте одновременно. Больше разрешенного не запустят. Массовых мероприятий там точно не будет.

Еще один противник разделения дендросада Дмитрий Юферов попросил не трогать левую часть дендросада. Он считает, что это один из немногих уголков дикой природы в городе, где можно бесплатно и ежедневно гулять с ребенком.

– В Омске много неорганизованных территорий – от Зеленого острова до сквера Молодоженов и парка 300-летия Омска. Я не понимаю, зачем уничтожать природную территории и превращать ее в парк? – спросил Юферов.

«ОЗЕЛЕНЯЙТЕ! РЕКОНСТРУИРОВАТЬ ПОД МИФИЧЕСКИЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ НЕ НАДО»

Против высказалась и омичка, представившаяся Екатериной:

– Кроме озеленения как-то еще реконструировать эту территорию под мифические нужды населения, вроде концертов или кормления уток, не надо. Природные территории надо сохранить во всей их оригинальности.

Татьяна Миленина также попросила занести в протокол обсуждений, что она против разделения дендросада и предложила обязательно учесть все требования участников мероприятия, размещенные в его чате.

Юрий Кожевников высказался против разделения дендросада:

– Вот парк Прибрежный тоже особо охраняемая территория. После реконструкции там везде ездят машины. На берегу Иртыша, озере, на островах устраивают пикники. Были срублены семь отличных елей. Недавно отведена территория под парковку перед мостом. Если такое же будет после реконструкции левой части дендросада, я против.

Представитель минприроды пояснил, что за парк Прибрежный отвечает муниципалитет. Область, в ведении которой находится территория дендросада, такого не допустит.

Мария Заздравных поэтично назвала левую и правую части дендросада легкими.

Омская активистка Мария Заздравных поэтично сравнила дендросад с легкими и попросила не «отрезать» левое из них, чтобы город мог дышать. Она призвала найти другие способы привести в порядок это место, не разделяя его. Мария считает, что подрядчики, которые будут заниматься благоустройством территории, непременно ухудшат ее состояние. В качестве примера она привела благоустройство бульвара Победы, где тяжелой техникой повредили деревья. Такую же картину омичи сейчас наблюдают в Советском парке.

«БЫЛА ЗАДАЧА НЕ ИССЛЕДОВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ, А НАЙТИ ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ СМЕНЫ ЕЕ СТАТУСА»

Вероника Карабанова выступила в конце слушаний и подготовила очень подробный анализ предложения. В общем, она сформулировала и озвучила все основные вопросы противников разделения дендросада. Например: каким образом действующий статус мешает озеленению и уборке мусора с территории? Нет категорического запрета даже на другие виды благоустройства, считает девушка.

Вероника Карабанова.

Остановилась она и на исследованиях хабаровской организации, выигравшей тендер на исследование левой части дендросада. На основании этого заключения сейчас и предлагается разделить территорию. На взгляд омички, изначально была неправильно поставлена задача. От подрядной организации требовалось не провести комплексное обследование территории, а найти основания для смены ее статуса. Не учли и то, как разделение повлияет на основную, правую часть дендросада.

Спорные пункты, которые вызвали недоумение у омичей.

Также она остановилась на пунктах, где говорится про массовые мероприятия и про запуск на территорию животных.

– Каких животных вы туда планируете запускать - табун лошадей? И для чего? Если для развлечения посетителей, то мы не хотим развлекаться с животными, – возмущалась выступавшая. – Территория маленькая, если вы там устроите концерт, все утки разлетятся в дальние страны и больше не вернутся. Тут надо хотя бы четко прописать, что имеется в виду под массовыми мероприятиями, сколько человек могут их посещать.

В минприроды сетуют, что не могут вытащить из земли даже эти бетонные плиты. Фото: Анна МИКУЛА

Вероника удивилась, почему в документе нет перечня охраняемых на этой территории объектов и усомнилась, что туда входят бетонные плиты и сваи, оставшиеся от теплиц. Ведь в минприроды сетуют, что не могут убрать даже их, не нарушив закон.

Сменивший Александра Сердюкова другой заместитель регионального главы минприроды Александр Володев, ответил, что охраняются все находящееся на этом участке без исключения. Перечня с указанием всех этих объектов нет.

Александр Володев.

Не обошлось и без курьезов. Чиновник прибег к излюбленному аргументу и упрекнул выступавшую, что она не протестовала против застройки части дендросада в 2006 году. Омичка на это резонно заметила, что на тот момент была слишком мала, чтобы иметь хоть какую гражданскую позицию.

В итоге спорящие сошлись во мнении, что можно рассмотреть альтернативный и менее радикальный вариант – сменить статус ООПТ хотя бы на категорию «дендрологический парк», а не на «рекреационную зону».

Несмотря на то, что подавляющее большинство участников общественных обсуждений высказались против идеи смены статуса для территории, прилегающей к дендросаду, финальное голосование не провели. Однако все мысли, высказанные во время дискуссии, пообещали принять к сведению. Кроме того, еще в течение 30 дней будут принимать предложения по этому вопросу.

Передать их можно в письменном виде – как лично, придя в минприроды (ул. Куйбышева, 63, каб. 406), так и по электронной почте: post@mpr.omskportal.ru.

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Теперь уже окончательно – общественные слушания по дальнейшей судьбе омского дендросада будут проходить исключительно онлайн. Присутствовать на обсуждениях лично не смогут ни журналисты, ни простые горожане. Всем желающим предлагается поучаствовать в мероприятии по видео-конференц-связи.

– Мы понимаем, какая реакция последует, – рассказал на пресс-конференции замминистра областного минприроды Александр Сердюков. – Будь моя воля, я бы провел мероприятие на стадионе «Красная звезда», который вмещает несколько тысяч человек. Мы с его руководством даже договорились. Когда мы, заказчики, стали выходить на исполнителя, администрацию Омска, там нам четко сказали: «Вот нормы, в соответствии с которыми мы действуем, других нет». (Подробнее...)