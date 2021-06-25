Прокуратура проверит законность строительства храма в сквере Молодоженов в Омске

Против строительства храма выступают местные жители и экоактивисты.

Впервые о необходимости построить храм в районе Нефтяников заговорили еще в 2019 году. Местом для строительства было выбрано популярное среди местных жителей место отдыха сквер Молодоженов. Тогда омичи сильно возмутились планами епархии, и разговоры стихли, потом началась пандемия. А в начале этого года храм снова стал предметом для обсуждений.

Все началось с того, что епархия обратилась к мэрии с просьбой снести несколько деревьев в парке, чтобы очистить площадку для строительства. Администрация вырубку одобрила. Это возмутило омичей, дело выглядело уже решенным, а мнение горожан никто не спросил. Возмущало людей и то, что храм построят прямо на территории сквера. В мэрии изменили решение по поводу сноса деревьев и ответили, что технически участок, отведенный под строительство храма, к территории сквера не относится. Омичи же всегда считали эти территории едиными.

Вокруг места предполагаемого строительства начали возводить забор. Фото: экологическая организация "Зеленый дом"

Представители епархии тоже не спешили отвечать на вопросы омичей. «Комсомолка» пообщалась с отцом Дмитрием, официальным представителем омской епархии. В разговоре он отметил, что все юридические формальности были соблюдены, а устраивать общественные обсуждения Епархия не обязана.

Официальный ответ от минстроя активистам из группы "Зеленый дом". Фото: экологическая организация "Зеленый дом"

Сторонников строительства храма больше не стало, но местные жители наблюдают, как площадку огораживают забором и готовятся к началу строительства. Но омские экологи продолжили отстаивать сквер. Активисты обратились в минстрой, чтобы проверить законность строительства. А оттуда им ответили, что направили материалы для проверки в прокуратуру. Официальный ответ ведомства экологи опубликовали в группе «Омская экологическая организация Зеленый дом». А пока вокруг места под строительство продолжает появляться забор.

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