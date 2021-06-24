Стало известно, почему на неделю перекроют Соборную площадь в Омске

В Омске решили перекрыть центральную площадь на неделю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже давно говорят о том, что в Омской области впервые пройдет один из этапов международного соревнования ралли «Шелковый путь». По трассам, приготовленным в области проедут спортсмены из разных стран, а торжественные мероприятия открытия пройдут в самом центре города.

Уже традиционным местом для проведения значимых мероприятий стала соборная площадь. Ее и несколько прилегающих улиц перекроют уже в эти выходные. Ограничение движения всех видов транспорта начнется с 10:00 27 июня (воскресенье) и продлится до 6:00 3 июля (суббота).

Рядом с перекрытыми улицами нельзя будет парковаться. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Автомобилистам придется пересмотреть привычные маршруты движения и пользоваться объездами. Рядом с перекрытыми улицами также нельзя будет парковаться рядом со следующими улицами:

26 июня с 23:00 до 06:00 3 июля на участках:

- по улице Ленина — на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь;

- улице Тарской — на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- Банковскому переулку — на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- улице Ивана Алексеева — на участке от Соборной площади до улицы Красина;

30 июня с 08:00 до 18:00 — на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова);

2 июля с 08:00 до 15:00 — на улице Камышовой (от садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирский садовод 9» до улицы В.Ф. Маргелова).

Стартуют сами гонщики от 242 Учебного центра ВДВ 2 июля в сторону Новосибирской области. Тренировочные заезды начнутся уже с 30 июня. Торжественное открытие пройдет 1 июля на Соборной площади в 17:00.