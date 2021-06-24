«Везите ее туда, откуда вас выписали»: Омич винит в смерти мамы врачей, отказавшихся положить ее в больницу

Родственники уверяют, что умирающую женщину просто возили по городу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об очередной спорной ситуации рассказал омич в соцсетях. Мужчина уверен, что его матери вовремя не оказали медицинскую помощь и не долечили.

Все началось еще 7 мая. Тогда пожилая мать Ивана попала в Клинический кардиологический диспансер с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился, и медики приступили к лечению. А спустя две недели, 19 мая, Ивану позвонили из больницы.

- Завотделением Клинического Кардеологического центра поставил ультиматум и дал 10 мин на раздумья. Или вы забираете пациента домой, или мы ее перевозим сразу в ковид-центр с отрицательными тестами на ковид! Заявил, что от инсульта больше лечить ее здесь никто не будет, - написал омич в своем посте в соцсетях.

Как он рассказал, на следующий день родственники забрали женщину домой. Ее состояние было довольно тяжелым, как отмечают родные. Пожилая женщина впала в кому, самостоятельно обслуживать себя тоже не могла. При выписке родственникам не дали никаких рецептов, чтобы купить лекарства и продолжить лечение.

- Завотделением Кардиологическим центром сообщил о вызове врача на дом по месту жительства на 21.05.2021 на утро для выписки рецептов, но обманул: в регистратуре поликлиники информации о вызове врача завотделением к маме на дом не было, - возмущается Иван.

А дальше события развивались печально и стремительно. Спустя несколько часов женщине стало плохо. Из-за ухудшившегося состояния родные вызвали скорую. Как рассказывает Иван, ехали медики долго, около 1,5 часов, а потом забрали его мать в Областную клиническую больницу. Там пациентку измеряли давление, провели КТ, но положить к себе отказались. Медики предложили снова везти омичку в кардиологический центр.

- В Кардиологическом центре она оказалась сразу в морге. Фактически бригадой скорой помощи маму увезли из дома живую сразу в морг - предварительно заехав в больницу на ул. Березовая померить давление, - подытожил Иван.

Омич записал разговор с заведующим отделения. Он состоялся еще когда пожилую омичку выписывали из больницы в первый раз. Врач отметил, что экспресс-тестирование на коронавирус все же проводили.

ЗВОНОК ВРАЧУ

«От инсульта ее лечить дальше никто не будет»

- Это сын звонит, узнать о дальнейшем лечении.

- В дальнейшем рекомендации будут по лечению от коронавируса, - отвечает женщина.

- А почему ее на 21 день держат, а на 12 день выписывают? Совсем плохой прогноз или просто избавиться хотят от пациента?

- Иван Константинович, я вам еще раз повторяю, избавляться от пациента никто не собирается. Срока в 21 день не существует, - взял трубку заведующий отделением.

- Хорошо, я понял. А почему лечащий врач со мной не разговаривает?

- Потому что я заведующий отделением, я отвечаю в том числе и за вашу пациентку. Я могу ответить на все ваши вопросы.

- Ладно. Но маме это поможет?

- Не знаю, поможет ей это или нет. Но от инсульта ее дальше лечить никто не будет, дальше только от коронавирусной инфекции.

-Которая не подтверждена? ПЦР тест делали или мазок?

- Мы делали экспресс-тест.

- А кровь на антитела проверить можно?

- У нас нет такой возможности.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области:

- По имеющейся у нас информации, пациентка получала всю необходимую помощь, исходя из ее состояния, основных и сопутствующих заболеваний. Все действия согласовывались с родственниками, о чем есть соответствующие документы и аудиозаписи. Если человек считает, что в отношении его родственника была допущена ошибка или проявлена халатность со стороны медицинских работников - он можете оформить официальное обращение в министерство здравоохранения, что позволит инициировать проверку. К такому обращению можно приложить имеющиеся документы, фото-материалы и т.д. Также гражданин вправе обратиться в правоохранительные органы в установленном законом порядке

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