Третья волна: Какие омские больницы переводят под ковидные госпитали

Третья волна коронавируса уже пришла в Омск. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Продолжает расти число заболевших коронавирусом в Омской области. С каждым днем суточные цифры все выше. На этом фоне все чаще ведутся разговоры о том, что регион накрыла третья волна. И в омском Роспотребнадзоре это вынужденно признали накануне. И дальше цифры, скорее всего, будут только расти.

- Заболеваемость всегда связана с миграционными потоками, которые происходят и внутри страны. Начался летний сезон, люди отправились в отпуска, на дачи, стали чаще контактировать друг с другом, школьники поступают в вузы, миграция населения увеличилась. Отчасти с этим и связан необычный подъем заболеваемости, - рассказал врио руководителя омского Роспотребнадзора Юрий Пневский.

Власти вынуждены снова перепрофилировать больницы под ковидные госпитали. С 24 июня рад медучреждений будет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе омского минздрава.

- МСЧ №4 прекратит оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в стационарных условиях за исключением больных коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.

- Инфекционная клиническая больница №1 им.Д.М. Долматова с 24 июня будет обеспечивать госпитализацию больных коронавирусом на 91 койку круглосуточного пребывания, еще 25 будет выделено для больных ВИЧ-инфекцией, у которых выявлена ковид-инфекция, для пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями в стационаре оставлено 89 круглосуточных коек и 10 мест дневного пребывания;

- Клинический противотуберкулезный диспансер №4 будет принимать больных туберкулезом в сочетании с коронавирусной инфекцией. Под эти цели там выделено 30 коек. Здесь же будет организована обсервация для больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ – инфекцией (70 коек);

- Городская больница №7 тоже будет переведена под пациентов с коронавирусом (100 коек). Она временно прекратит оказывать плановую помощь;

- 140 коек Родильного дома №5 развернут для пациенток с ковидом. Ранее он уже принимал больных с этим диагнозом.

- часть стационара №7 (130 коек) будет также отдано для лечения пациентов с Covid-19;

- в центре медицинской реабилитации будет организовано обсервационное отделение для нуждающихся на 64 места. Здесь временно приостановится прием на реабилитацию детей с поражением центральной нервной системы;

- Госпиталь для ветеранов войн временно прекратит оказание плановой помощи по профилям «терапия», «хирургия», «гериатрия», «неврология». С 29 июня медучреждение развернет 100 коек для лечения больных коронавирусом.

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«Думаю, оперштаб пойдет на ограничения»

Врио руководителя омского Роспотребнадзора Юрий ПНЕВСКИЙ:

- Мы и на заседании прошлого оперштаба предлагали ввести ограничения, но их не все приняли. Мы видим тенденцию, ограничения вводят в разных регионах страны. Такие же меры будут и у нас, если продолжится рост заболеваемости. А он, скорее всего, продолжится. Пока мы не видим остановки. И оперштаб, я думаю, пойдет на ограничения.