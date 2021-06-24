Выходные в Красноярске: что посмотреть, куда сходить, чему удивиться?

Фото: www.visitsiberia.info

День первый, активный

Красноярские столбы – то, без чего невозможно представить эту поездку. Уникальный природный комплекс, который находится в черте города, – must have для любого туриста. На покорение Столбов стоит отвести не меньше половины дня.

Что важно знать: от главного входа на территорию заповедника до самих Центральных столбов (скалы Дед, Внучка, Бабка, Внук, Львиные ворота, Перья, Первый-четвертый столбы) необходимо пройти семь километров в гору. Подниматься можно по асфальтированной дороге или же по экотропам – это специальные маршруты по деревянным мосткам, где можно не только прогуляться, но и узнать много интересного. На всем протяжении экотропы расставлены информационные стенды, которые расскажут о том, как различить следы животных и птиц, какие деревья растут в заповеднике, чем отличаются венерин башмачок настоящий от крупноцветного и другие любопытные факты. Можно взять с собой орешков или зерен овса, чтобы насыпать в кормушку бурундукам. Ну и не забыть легкий перекус и воду.

Восточный вход на Столбы (с улицы Базайской) приведет вас в другую часть заповедника – к скалам Ермак, Китайская стенка, массивам Такмак и Воробушки. Этот путь короче – около четырех километров. Заблудиться практически невозможно: на маршруте есть указатели. Но стоит помнить: это все-таки скалы, поэтому нужна нескользящая удобная обувь и некоторая аккуратность при восхождении.

Восточный вход Столбов. Фото: www.visitsiberia.info

Лайфхак: обычно на Восточном входе меньше туристов!

Если вы предпочитаете более спокойный отдых, то прямиком отправляйтесь в фанпарк «Бобровый лог» рядом со Столбами. Минут за 15 канатная дорога поднимет вас наверх, на смотровую площадку, откуда виден весь город и, конечно же, Столбы. Наверху есть несколько уютных мест, где можно выпить чаю и перекусить. Но редакция «КП» рекомендует сначала испытать на себе аттракционы «Бобрового лога», например, «Зипрайдер» - скоростной спуск с горы на специальном кресельном устройстве, или «Родельбан» - это что-то вроде гибрида бобслея и американских горок: сначала вы на тележке поднимаетесь на вершину горы, а потом по сложной траектории катитесь вниз – среди шикарных видов. Скорость можно выбрать: в тележке есть ручной тормоз. Красноярский «Родельбан» - самый большой в Европе, трасса составляет почти 3,5 километра. Правда, все равно заканчивается быстрее, чем хотелось бы.

Дальше путь лежит в Дивногорск и на Красноярское море. По дороге можно заехать на смотровую площадку Царь-рыба – с нее открываются захватывающие виды на Енисей и окрестности. Главная достопримечательность места – это памятник осетру – главному герою сибирского писателя Виктора Астафьева. Деревня Овсянка и его дом, кстати, тоже хорошо видны со смотровой площадки.

Вид, который открывается со смотровой площадки Царь-рыба. Фото: www.visitsiberia.info

Затем надо обязательно погулять по самой красивой набережной России – без шуток: обновленная набережная Дивногорска признана лучшей по итогам конкурса AD Design Award 2020. И, наверное, это единственное такое место, где есть даже стилизованная барная стойка – чтобы взять стаканчик кофе и насладиться видом Дивных гор.

Дальше следуем до Красноярской ГЭС. Когда на станции открыты водопропускные створы, наблюдать за бурным течением воды, конечно, особое зрелище. Добраться до ГЭС от конечной станции электрички или маршрутки можно либо пешком (около 7 км), либо на такси.

ГЭС. Фото: www.visitsiberia.info

За гребнем ГЭС – Красноярское море. Если вы хотите прокатиться по нему на яхте, имеет смысл доехать до эко-парка «Адмирал». Отсюда можно отправиться на морскую прогулку продолжительностью – от часа до целого дня: посмотреть скалу Царские ворота, Мамонтову пещеру, Готический грот, Каменный город и Пляж осьминогов.

Красноярское море. Фото: www.visitsiberia.info

Да, учтите, что морские прогулки надо бронировать заранее.

Фото: www.visitsiberia.info

День второй, семейный

Можно начать утро в Красноярске с экопарка «Гремячая грива» - это живописный лесной ландшафт и одновременно популярное и комфортное место отдыха красноярцев, расположенное в черте города. Чистый лес, свежий воздух и выразительный природный рельеф всегда привлекали сюда поклонников прогулок и спорта под открытым небом. Сегодня в парке благоустроена туристическая часть территории: это более 60-и километров маркированных троп, которые исторически сложились в этом месте, именно здесь проходит тропа ГТО. В парке есть два визит-центра, где можно выпить чай или кофе, перекусить, переодеться и оставить вещи в кабинках. Благоустроенная территория представляет из себя: тропы для прогулок, велосипедные дорожки, комфортные места отдыха для туристов – спортивные комплексы, игровые площадки, фотолокации, скамейки, беседки, палаточный городок и смотровые площадки.

Фото: www.visitsiberia.info

Затем идем в Лофт великана, он находится рядом с ТК «КомсоМОЛЛ». Это интерактивный музей-игровая, где можно почувствовать себя Джеком – покорителем великанов: искупаться в гигантской ванне, наполненной шариками, примерить обувь страшно сказать какого размера или попытаться пообедать за великанским столом.

Гремячая грива. Фото: www.visitsiberia.info

Дальше едем в air park Кузнецово. Здесь найдутся развлечения и для взрослых, и для детей – от батутов и картинга до пейнтбола и авиасимуляторов. Исторически Кузнецово – это аэродром, здесь и сейчас можно совершить воздушную прогулку над городом в самолете «Аэропракт 22» с панорамным остеклением и даже на спортивном Як-52. Наверное, самое популярное место в парке – это веревочный городок, с разными уровнями сложности.

Вид, который открывается с амфитеатра на Николаевской сопке. Фото: www.visitsiberia.info

Чтобы посмотреть на вечерний, сияющий огнями Красноярск, стоит подняться на новую смотровую площадку на Николаевской сопке. Со смотровой открываются потрясающие виды на Енисей, Бобровый лог и Красноярские Столбы. Площадка сделана в двух уровнях: вверху находится амфитеатр, где можно смотреть на закат, не мешая друг другу. А внизу – висящий мост с прозрачным ограждением, на котором можно почувствовать себя птицей, парящей над горами, и сделать невероятные фотографии.

Балкон на смотровой Николаевской сопки. Фото: www.visitsiberia.info

Ещё одна популярная смотровая площадка в городе находится на Караульной горе у часовни Параскевы Пятницы. Здесь у часовни художник Василий Суриков писал свои этюды. Да и сейчас тут можно встретить и студентов школы искусств, и просто любителей: весь город виден как на ладони.

Парящий мост на смотровой площадке Николаевской сопки. Фото: www.visitsiberia.info

К Универсиаде-2019 в Красноярске сделали подсветку многим знаковым объектам: например, свой цветовой код есть у городских мостов. А на вантовом мосту, который идет от здания филармонии на остров Татышев, вечером играют целое светомузыкальное шоу под названием «Сердце Сибири».

Вантовый мост. Фото: www.visitsiberia.info

Где поесть

Взять кофе «с собой» в Красноярске можно практически везде: работают кафе, кофейни и отдельная достопримечательность города – кофе-автомобили.

Главную прогулочную улицу города – проспект Мира – можно смело назвать «улицей еды»: здесь представлены все возможные кухни, от паназии до Мексики, можно выбрать место на любой вкус и кошелек: бургерные, лапшичные, пиццерии, классические столовые, кондитерские, кафе и рестораны.

Современную сибирскую кухню можно найти в ресторанах «Хозяин тайги» (в Бобровом логу), «Тунгуска» (на Взлетке), «Чешуя» (в сквере Сурикова в центре города), «Гадалов» (в центре практически на набережной Енисея) – этот ресторан носит фамилию известного красноярского золотопромышленника и мецената, и «Распутин» (недалеко от автовокзала).

Подробнее о маршрутах по Красноярску и за его пределами – на сайте Visitsiberia

Коммунальный мост. Фото: www.visitsiberia.info

Как добраться из Омска:

- поездом 20-22 часа, от 2000 рублей в плацкарте.

- самолетом 2-2,5 часа, рейсом Казань-Красноярск - от 7700 рублей в одну сторону.

- на машине 20-23 часа в зависимости от количества остановок на маршруте.