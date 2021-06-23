Омские спортсмены покорили вершину горы Эльбрус

Фото на память после сложнейшего восхождения группы омичей. Фото: ВКонтакте

Необычное восхождение совершили лидеры движения "Workout Omsk". Уже больше 10 лет его представители продвигают в городе спорт и стараются привлечь к нему все больше молодежи. В этот раз в составе команды они решились на отчаянную акцию по покорению вершины Эльбруса. В составе этой команды были омичи Сергей Коралло с диагнозом ДЦП и Евгений Бушмелев.

Подъему постоянно мешала погода с сильным ветром. Несколько раз Сергею и Евгению пришлось пережидать и прерывать свое восхождение. Подъем давался очень сложно. Но дополнительные силы парням давало приближение к их заветной цели. Группу сопровождали профессиональные гиды. Сергей и Евгений неоднократно благодарили их в соцсетях за помощь.

- Чем выше поднимаешься, тем, казалось бы легче - ты готов идти к своей цели и все ближе к ней. Но физически, конечно, сложнее - постоянное кислородное голодание. Холодно ли было нам? Когда совершаешь восхождение, тебе аж жарко, с тебя льет, - рассказал Евгений Бушмелев. - Здесь очень яркое солнце, оно становится еще ярче от снега и слепит. Даже очки не спасают - льются слезы. Ночуем мы в бочке на 10 человек - там были установлены кровати в два яруса. Кушали то, что подняли в горы с собой. Питание нормальное.

К сожалению Сергей Коралло немножко не хватило до вершины - из-за плохой погоды он прекратил восхождение на высоте 5400 метров. А вот Евгений Бушмелев хоть и с трудом, но достиг самой вершины Эльбруса на отметке 5642 метра. На верхней точке он поднял флаг движения "Workout Omsk" в знак совместного командного покорения вершины.

- Свое восхождения парни посвятили бывшему члену команды Илье Лютову, который к сожалению, ушёл из жизни весной этого года и планировал так же подняться на вершину горы. Мы можем больше, чем мы думаем, главное верить в себя, - говорится в официальном сообщении команды "Workout Omsk".