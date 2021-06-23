5 шагов к безопасной покупке франшизы

Франчайзинговый рынок России сейчас находится на подъеме. Сотни компаний предлагают свои франшизы, рассказывая о прекрасных перспективах, которые ждут потенциального партнера. Вместе с тем на рынке появилось немало предприимчивых граждан, пытающихся продать пустышку под видом надежной франшизы. Самое печальное заключается в том, что это им иногда удается, что подрывает доверие к «честным франшизам».

Сегодня я расскажу о 5 основных шагах, которые используют профессионалы для проверки франшиз и выявления «франшизных аферистов».

Шаг 1. Сбор информации. Для начала мы изучаем всю имеющуюся информацию о компании в интернете. Вводим в поисковик название компании и смотрим на то, как она ведет свой бизнес, как рекламирует свой продукт, как выглядит официальный сайт, как ведутся аккаунты в социальных сетях. Если мы видим, что компания развивается, активно рекламируется, повышает уровень узнаваемости, то мы понимаем, что это благоприятно и полезно скажется на всей сети, включая франчайзинговые филиалы.

Шаг 2. Общение с франчайзером. На этом этапе мы узнаем более детальную информацию по франшизе, договору а также пытаемся заполучить контакты действующих франчайзи для того, чтобы задать им вопросы по ведению бизнеса,

спросить о том, как с ними работает головной офис, предоставляет ли заявленную на словах и документах поддержку. Также мы узнаем, с какими они сталкивались трудностями на первом этапе. Лучше всего, если разговор происходит очно, в офисе компании.

Приведу пример. 10 лет назад я работала в одном известном каталоге франшиз и приняла звонок от посетителя сайта, который спросил: «Почему вы размещаете у себя фейковые компании и не существующие франшизы?» Оказалось, что человек купил франшизу «Зара зара», думая что это действительно франшиза одного из крупнейших мировых ритейлеров. (На самом деле компания INDITEX, которой принадлежит известный бренд, франшизу не продает). В результате, владельцы фейковой франшизы прислали какую-то непонятную продукцию и перестали брать трубки после оплаты.

Оказалось, что франчайзи заключил договор после телефонного разговора и даже не потрудился осмотреть офис и изучить производство компании.

Шаг 3. Изучение договора. Поскольку точного определения термина «франчайзинг» еще нет в российском законодательстве, здесь могут работать совершенно разные договоры. Поэтому каждый договор надо проверять с юристом, который вам разложит все пункты по полочкам, объяснит вам каждое определение.

На словах могут быть соблазнительные условия и качественная партнерская поддержка, а на бумаге может оказаться, что франчайзи платит за проведение тренинга и инструкцию по открытию бизнеса на одном листочке.

Шаг 4. Проверяем товарный знак. Важно понять: зарегистрирована ли торговая марка в Роспатенте. Иначе франчайзи может столкнуться с тем, что в соседнем доме откроется такая же компания ровно с таким же названием. Или еще хуже, новоявленному партнеру может прийти к запрос из суда с претензией, что он пользуется чужой торговой маркой.

Также следует помнить, что компания, которая хочет просто за год собрать деньги и смыться, не будет тратить время и средства на регистрацию товарного знака.

Шаг 5. Погружение в детали. На данном этапе необходимо сесть и просчитать финансовую модель, посмотреть на конкурентов в своем регионе, обзвонить их и узнать цену услуг. Также важно выяснить, сколько клиентов посещает данный магазин или салон, а также провести подробный анализ всех расходов и доходов. И уже после, имея «свои данные», мы сравниваем их с тем, что «наобещал» франчайзер изначально.

Еще один пример из моей практики. После присоединения Крыма на нашей выставке в Симферополе участвовала компания из сферы детских услуг. Ребята так сладко говорили, что именно в Крыму на тот момент очень хорошие субсидии при открытии данного бизнеса, что просто закачаешься. Мне стало интересно, я начала запрашивать информацию по франшизе, но по мере прозвона конкурентов я понимала, что ценник на услуги у франчайзера «задран» чуть ли не вдвое, что субсидии дают после того, как проработаешь минимум 6 месяцев, причем никто не гарантирует что эти субсидии перестанут давать со следующего года, а без субсидий бизнес по всем подсчетам становится совершенно нерентабельным.

Я очень надеюсь, что этот материал поможет кому-то найти честных партнеров, которые помогут построить эффективный и прибыльный бизнес.