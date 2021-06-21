Центр Омска затопило после обильных дождей

Осадки пока не собираются уходить из Омска. Фото: ВКонтакте

Сегодня трудно поверить в то, что буквально на прошлой неделе в городе держалась аномальная температура выше +30 градусов. Но все изменилось буквально за несколько часов, поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами, в некоторых районах города прошел сильный ливень. После этого температура сильно понизилась. И вот сегодня, 21 июня, она не поднимается выше +19 градусов, а ночью и вовсе могут быть заморозки, до +4 градусов.

Как говорят синоптики Обь-Иртышского УГМС, такая погода сохранится как минимум на неделю. В ближайшие несколько дней обещают дожди и довольно сильный ветер с порывами до 17 м/с. Омчи уже успели ощутить на себе последствия дождей.

На многих улицах образовались такие глубокие лужи, что там невозможно пройти. Так выглядела центральная улица Ленина. Обычно там полно гуляющих, но в дождь никто бы просто не смог там пройти. Лужи на тротуаре не оставили гуляющим ни единого шанса.

Осадки пока не собираются уходить из Омска. Фото: ВКонтакте

Не лучше ситуация и в домах на Иртышской набережной. Там искать обходные пути приходится местным жителям, которые из-за луж порой не могут подойти к подъездам или сесть в автомобили.

Из-за луж омичи не могли попасть в автомобили. Фото: ВКонтакте

Воды в некоторых местах было так много, что ливневки просто не справлялись с ее потоком и сами становились источником луж.

Ливневки не справлялись с потоком воды. Фото: ВКонтакте

- Улицы после каждого дождя превращаются в венецианские каналы. Перейти дорогу невозможно, - жалуются омичи, публикуя видео с огромными ручьями по обочине дороги.

Трудности из-за дождей испытывают не только пешеходы, но и автомобилисты. Например, в огромной луже на улице 21-я Амурская заглохла машина. Пассажирам пришлось закатывать штаны и выталкивать автомобиль на сушу.

Там же многие теряли автомобильные номера. Несколько молодых людей, видимо, тоже не избежали этой участи, поэтому взялись за поиски. Вместе со своими номерами, они вытащили и несколько чужих.

Во время дождей поднимается и сильный ветер, который срывает крыши домов. От него же падают и довольно крепкие на вид деревья. Одно из таких не выстояло и свалилось прямо на автомобили. Насколько серьезными оказались последствия для машин, не известно.

Оно накрыло сразу несколько машин, припаркованных во дворе. Фото: ВКонтакте

В одном из омских дворов крепкое дерево не выдержало напора стихии. Фото: ВКонтакте

Как же долго продлится такая погода в Омске? Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до середины недели. Потом ненадолго осадки прекратятся, но и температура не поднимется. На выходные обещают около +20 градусов.

По долгосрочным прогнозам, теплеть в Омске начнет на следующей неделе, с 28 июня, но примерно тогда же в город вернутся дожди. В целом синоптики обещают довольно дождливый и не жаркий июль.