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Общество21 июня 2021 12:55

Центр Омска затопило после обильных дождей

Комсомолка выяснила, когда закончатся осадки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Осадки пока не собираются уходить из Омска.

Осадки пока не собираются уходить из Омска.

Фото: ВКонтакте

Сегодня трудно поверить в то, что буквально на прошлой неделе в городе держалась аномальная температура выше +30 градусов. Но все изменилось буквально за несколько часов, поднялся сильный ветер, небо затянуло тучами, в некоторых районах города прошел сильный ливень. После этого температура сильно понизилась. И вот сегодня, 21 июня, она не поднимается выше +19 градусов, а ночью и вовсе могут быть заморозки, до +4 градусов.

Как говорят синоптики Обь-Иртышского УГМС, такая погода сохранится как минимум на неделю. В ближайшие несколько дней обещают дожди и довольно сильный ветер с порывами до 17 м/с. Омчи уже успели ощутить на себе последствия дождей.

На многих улицах образовались такие глубокие лужи, что там невозможно пройти. Так выглядела центральная улица Ленина. Обычно там полно гуляющих, но в дождь никто бы просто не смог там пройти. Лужи на тротуаре не оставили гуляющим ни единого шанса.

Осадки пока не собираются уходить из Омска.

Осадки пока не собираются уходить из Омска.

Фото: ВКонтакте

Не лучше ситуация и в домах на Иртышской набережной. Там искать обходные пути приходится местным жителям, которые из-за луж порой не могут подойти к подъездам или сесть в автомобили.

Из-за луж омичи не могли попасть в автомобили.

Из-за луж омичи не могли попасть в автомобили.

Фото: ВКонтакте

Воды в некоторых местах было так много, что ливневки просто не справлялись с ее потоком и сами становились источником луж.

Ливневки не справлялись с потоком воды.

Ливневки не справлялись с потоком воды.

Фото: ВКонтакте

- Улицы после каждого дождя превращаются в венецианские каналы. Перейти дорогу невозможно, - жалуются омичи, публикуя видео с огромными ручьями по обочине дороги.

Трудности из-за дождей испытывают не только пешеходы, но и автомобилисты. Например, в огромной луже на улице 21-я Амурская заглохла машина. Пассажирам пришлось закатывать штаны и выталкивать автомобиль на сушу.

Там же многие теряли автомобильные номера. Несколько молодых людей, видимо, тоже не избежали этой участи, поэтому взялись за поиски. Вместе со своими номерами, они вытащили и несколько чужих.

Во время дождей поднимается и сильный ветер, который срывает крыши домов. От него же падают и довольно крепкие на вид деревья. Одно из таких не выстояло и свалилось прямо на автомобили. Насколько серьезными оказались последствия для машин, не известно.

Оно накрыло сразу несколько машин, припаркованных во дворе.

Оно накрыло сразу несколько машин, припаркованных во дворе.

Фото: ВКонтакте

В одном из омских дворов крепкое дерево не выдержало напора стихии.

В одном из омских дворов крепкое дерево не выдержало напора стихии.

Фото: ВКонтакте

Как же долго продлится такая погода в Омске? Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до середины недели. Потом ненадолго осадки прекратятся, но и температура не поднимется. На выходные обещают около +20 градусов.

По долгосрочным прогнозам, теплеть в Омске начнет на следующей неделе, с 28 июня, но примерно тогда же в город вернутся дожди. В целом синоптики обещают довольно дождливый и не жаркий июль.

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