Сторонники лишения земель у дендросада статуса памятника природы: Против этого выступает ничтожное число омичей

Новые общественные слушания по судьбе спорного участка дендросада переносили несколько раз. Фото: Aerokadr

Теперь уже окончательно - общественные слушания по дальнейшей судьбе омского дендросада будут проходить исключительно онлайн. Присутствовать на обсуждениях лично не смогут ни журналисты, ни простые горожане. Всем желающим предлагается поучаствовать в мероприятии по видео-конференц-связи. Сделать это можно даже анонимно. Однако, чтобы предложение было учтено, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно, направив запрос в свободной форме на почту: os@mpr.omskportal.ru. Общественные слушания состоятся 25 июня в 14.00 в режиме онлайн через Zoom.

Их пытаются провести в очной форме уже несколько раз на протяжении последних 9 месяцев, но каждый раз мешает пандемия. Все началось еще в сентябре прошлого года, когда больше сотни горожан, пришедших, чтобы высказать свое мнение, просто не пустили в зал. После скандала решение тех слушаний, проведенных за закрытыми дверями, отменили.

Большая часть общественников против какого-либо серьезного вмешательства в эту экосреду. Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, все это время копья ломают из-за вопроса о разделении дендросада. Присоединенную 10 лет назад территорию (тогда это было сделано, чтобы защитить ее от варварской застройки) хотят лишить статуса особо охраняемой территории. По мысли чиновников, там должен появиться рекреационный комплекс «Старозагородный». Без изменения статуса территории проводить там благоустройство невозможно, считают в минприроды.

На озере на территории дендросада сейчас обитают дикие утки.

«БУДЬ МОЯ ВОЛЯ, Я БЫ ПРОВЕЛ СЛУШАНИЯ НА «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ»

Тем временем, часть омичей считает, что после смены статуса уникальный зеленый уголок будет застроен или, скажем, через него проложат дорогу к коттеджному поселку, выросшему здесь в нулевые. Разумеется, отмена общественных слушаний только подогреет эти опасения.

– Мы понимаем, какая реакция последует, – рассказал на пресс-конференции замминистра областного минприроды Александр Сердюков. – Будь моя воля, я бы провел мероприятие на стадионе «Красная звезда», который вмещает несколько тысяч человек. Мы с его руководством даже договорились. Когда мы, заказчики, стали выходить на исполнителя, администрацию Омска, там нам четко сказали: «Вот нормы, в соответствии с которыми мы действуем, других нет».

Александр Викторович ссылается на Постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 года, которое регламентирует проведение экологической экспертизы во время пандемии. Впрочем, тут остается вопрос: если об этом акте и о запрете на публичные мероприятия было известно еще год назад, как предполагали проводить слушания все те разы, когда они планировались?

– Число людей, которые реагируют на это в негативном ключе, ничтожно мало. Политическая составляющая здесь превалирует. Как только она исчезает, исчезают и эти люди, – считает пришедший на поддержку омский историк, блогер Игорь Федоров.

«В НУЛЕВЫЕ ТАМ БЫЛИ ПОЛЯ С КАПУСТОЙ»

Также он напомнил об истории места, о котором ведутся споры:

– Парка там никакого как не было, так и нет, – отметил Федоров. – Планы, о которых мы говорим, подразумевают, что, возможно, когда-то там появится то, что мы понимаем под словом парк. Это территория совхоза «Декоративные культуры», впоследствии ЗАО «Цветовод», на которой десятки лет производилась разная сельскохозяйственная деятельность. На территории дендросада возле дома 86 на Красном Пути был питомник. Его остатки мы сегодня понимаем под дендросадом. Там, где сейчас озера, текла настоящая речка. Ее просто в нескольких местах запрудили, так образовались два озера. Старозагородный ручей и поныне существует, только, в основном, течет под землей. Он впадает в верхнее озеро и потом по сложной дренажной системе может стекать в Иртыш. Там же у нас старый мемориальный комплекс, посвященный жертвам колчаковских расстрелов. Он расположен среди коттеджной застройки. Он сохранился благодаря статусу объекта культурного наследия. И новый мемориальный комплекс – кубик, который все знают. По сути, он стоит на части озера, которое слегка осушили в конце 1980-х. Та часть, которая находится на углу улицы Березовой – это были совхозные поля. Там выращивали цветы и овощи. В нулевые там были поля с капустой. И тогда никого не смущало, что тогда в центре города у нас растут овощи. Так было до момента, пока ЗАО «Цветовод» не было куплено компаниями, связанными со строительными структурами. Затем там начались коттеджные дела. Между озерами и старым дендросадом сейчас есть и частная территория, где проводятся свадебные мероприятия. И недостроенные фундаменты – кто-то говорит, что «Флора» была. Я почему-то вспоминаю, что там Рощупкин (бывший мэр Омска. – Прим. авт.) аквапарк пытался строить.

За рядом пирамидальных тополей вплотную к спорному участку дендросада, стоят коттеджи, появившиеся в конце нулевых.

«ОБИТАЮЩИЙ В ДЕНДРОСАДЕ МАХАОН ИСКЛЮЧЕН ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Еще одна участница пресс-конференции – замруководителя омского отделения Всероссийского общества охраны природы Марина Кубарева посетовала на безграмотность всех противников разделения дендросада и заверила: ничего страшного после преобразования не произойдет, флора и фауна не пострадает.

– В рамках благоустройства те виды, которые есть там сейчас, не пострадают, – полагает специалист. – Это сказано в экспертизе, которая была проведена хабаровским отделением, о которой много говорят, критичные оценки дают. В частности много разговоров о бабочке, которая занесена в Красную книгу не Омской даже, а, по-моему, Тюменской области. Во всех тех действиях, о которых мы сейчас говорим, никакой угрозы пока не видно. Все те действия, которые мы сейчас видим, никакой угрозы не несут.

В начале XX века Старозагородная роща была местом массовых расстрелов. Фото: Анна МИКУЛА

Александр Сердюков добавил, что в актуальной редакции Красной книги региона бабочки-махаона, о котором идет речь, действительно нет. Среди 386 деревьев на этой территории много кленов – растений-аллергенов, которые надо истреблять, а не культивировать.

Замминистра рассказал, что посмотрел в других городах удачные примеры благоустройства аналогичных территорий:

– Не буду сейчас называть конкретные места и бюджеты, которые там были реализованы, чтобы не раздражать людей, – сказал Сердюков. – Но надо понимать, что сейчас любая мысль в ландшафтном дизайне, проектировании шагнула вперед. И мы говорим, что Омск нуждается в территориях, которые будут соответствовать современным тенденциям. Есть территория с большим потенциалом, которая сейчас находится в плачевном состоянии. Там есть потенциал, который можно реализовать, привлекая специалистов. Лошадь идет впереди телеги. Мы являемся государственными структурами, которые ориентированы на законодательство, мы не можем до того, как режим изменен взять и потратить бюджетные деньги. Поэтому в загашнике готового проекта у нас нет, и мы не готовы переносить сюда объекты, которые существуют где-либо в России или за рубежом.

Александр Сердюков рассказал: несмотря на то, что официальных наработок пока нет, он видел уже несколько проектов от людей, которые видят потенциал этой территории. Среди них есть идея «Дендросада 2.0», где будут выращиваться саженцы для основного памятника природы и который впоследствии может его заменить. Также замминистра заверил, что на объекте не повторится печальный опыт других объектов городского благоустройства – таких, как бульвар Мартынова или набережная Оми. За рекреационный комплекс «Старозагородный» будут отвечать другие люди.

– Я не отвечаю ни за бульвар Мартынова, ни за набережную – к сожалению, наверное, – ответил Александр Сердюков. – Что касается природоохранного блока, нет упрека, что мы где-то что-то не так сделали. У нас 20 особо охраняемых природных территорий. Во всех случаях все было нормально и адекватно, и с чего вдруг именно с этим объектом должно что-то случиться? Сейчас эта территория находится во владении бюджетной организации, которая занимается всеми ООПТ: заказниками, охотничьим надзором. В штате работают профессиональные агрономы, которые будут согласовывать и принимать работы.

Такой проект создали в 2017 году. Автор: Андрей Шалыгин

Автор: Андрей Шалыгин

Автор: Андрей Шалыгин

Также чиновник объяснил, почему больше нельзя откладывать решение вопроса и необходимо провести общественные слушания хотя бы он онлайн:

– Что касается срочности. Мы понимаем, что сейчас в РФ реализуются национальные проекты, где президент определил ключевые задачи. Аккумулируются ресурсы, чтобы этого достигать. В том числе проекты, связанные с комфортной городской средой. У нас есть уникальная возможность в рамках проектов и не пренебрегая природоохранными нормами, не нарушая режим особой охраны. Будет ли такая возможность через 5-7 лет, я не знаю. Второй момент: 10 лет территория находится на балансе у учреждения. И учреждение не знает, как правильно относиться. С одной стороны, это памятник, его надо оберегать. С другой стороны, его состояние требует неких инвестиций и перепланировки, которые в соответствии с бюджетным законодательством обосновываются. Мы эту неадекватность хотим устранить.

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