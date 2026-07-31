Фото: Валерия Коршунова

В последний день июля омское ГУ МЧС предупредило жителей о сильных дождях, грозах и шквалистых ветрах. Прогноз погоды составило Обь-Иртышское управление ГМС.

В период с 1 по 3 августа, с субботы по понедельник включительно, местами в регионе ожидают сильные дожди. Видимость ухудшится, раздадутся раскаты грома. При порывах скорость ветра будет достигать 17-22 метров в секунду. Вероятно выпадение града.

Спасатели призывают население к осторожности: не следует парковать машины под деревьями и рекламными щитами, во время грозы нужно отключать электроприборы. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 101.

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