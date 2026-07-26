Сделок на 65 миллиардов рублей заключили на омском форуме с участием Путина

Фото: правительство Омской области

В Омске 25 июля завершился Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где участвовали и президенты двух стран. Такое событие Омская область принимала в третий раз в истории, подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Форум подтвердил высокий интерес российских и казахстанских регионов и бизнеса к работе над совместными проектами. В нем поучаствовали более 650 бизнесменов, представителей власти, экспертов из России и Казахстана. В числе вторых это были заместители председателей правительств, главы федеральных министерств и ведомств, регионов России и Казахстана, депутаты.

«Деловая программа включила отраслевые сессии по вопросам логистики, экологии и промышленной кооперации, молодежные мероприятия, выставку, заседание Российско-Казахстанского делового совета и биржу деловых контактов с участием более 400 компаний. Практическим итогом стали новые договоренности между предприятиями двух стран, подтвердившие большой потенциал дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Заключены соглашения, меморандумы и коммерческие контракты на общую сумму свыше 65 млрд рублей. Отмечен высокий интерес российских и казахстанских компаний к совместным проектам и практическая направленность Форума», — уточнили в облправительстве.

О том, как прошло пленарное заседание форума с участием президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, мы уже писали. А до того они провели переговоры, где обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было к роли регионов в укреплении экономических и гуманитарных отношений.

Власти отмечают, что благодаря совместной работе государств и бизнеса товарооборот между Россией и Казахстаном в 2025 году дошел до почти 29 млрд долларов, а объем российских инвестиций в экономику Казахстана был более 30 млрд долларов.

Интересно, что лидеры двух стран впервые с 2019 года приняли участие в форуме в очном формате. Вновь в подготовке форума в Омске правительству региона помогал Росконгресс.

В развитие ключевой темы форума омский губернатор Виталий Хоценко выступил с инициативой создания межгосударственной программы комплексного развития Иртыша. По его мнению, объединение усилий России, Казахстана и Китая позволит раскрыть транспортный и экономический потенциал одной из крупнейших рек Евразии. Среди его предложений включение в программу восстановление судоходства, обеспечение необходимой водности, модернизация портовой инфраструктуры, развитие мультимодальных перевозок, пунктов пропуска, общие научные исследования.

Также Хоценко отметил: Казахстан остается одним из ключевых внешнеторговых партнеров региона, на его долю приходится около трети омского внешнеторгового оборота. Он также поблагодарил двух президентов за последовательную поддержку инициатив по развитию сотрудничества стран.

Президент России, подводя итоги пленарного заседания, был доволен, что обмен мнениями получился насыщенным и содержательным. Участники обсудили новые инициативы о развитии транспортной инфраструктуры, раскрытию транзитного потенциала и укреплению экономической кооперации. Правительства обоих государств продолжат помогать регионам и бизнесу в стремлении к реализации общих проектов.

Владимир Путин также поблагодарил омского губернатора и региональную команду за высокий уровень организации события.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru