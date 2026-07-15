Житель Называевска забил до смерти своего престарелого отца

Старик скончался в больнице от полученных травм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июля СУ СК России по Омской области сообщило о возбуждении нового уголовного дела. 40-летнему жителю Называевска вменяют убийство его 75-летнего отца. По версии следствия, преступление было совершено на почте бытового конфликта 29 июня.

Будучи пьяным, мужчина поссорился с родителем и пустил в ход кулаки. Спустя несколько дней потерпевший пенсионер скончался в больнице от полученных повреждений. Фигуранта задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сибиряку грозит наказание в рамках части 4 статьи 111 УК Российской Федерации.

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