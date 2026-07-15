Омич оправдывал украинский терроризм в «Телеграме» и получил уголовное дело

Региональное УФСБ России по Омской области задержало 26-летнего жителя Омска, против которого в итоге возбуждено уголовное дело о к публичном оправдании терроризма. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 15 июля.
Было установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в «Телеграм», открыто выражал антироссийские взгляды, писал хвалебные комментарии об украинских террористических организаций, оправдывая их деяния.
По адресу проживания подозреваемого силовики провели следственные действия, изъяв средства связи, подтверждающие его причастность к совершенному преступлению.
«Оперативные материалы послужили основанием для возбуждения следственным отделением Управления ФСБ России по Омской области уголовного дела за оправдание террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК России). Санкция данной статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет», — уточнили в УФСБ.
Сейчас по делу идут следственные действия, направленные на установление всех нюансов противоправной деятельности задержанного.
Ранее мы писали, что УФСБ задержало людей, опубликовавших видео атаки дронов на ОНПЗ.
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