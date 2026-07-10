В Омске партия «Новые люди» формирует предвыборную программу и проектирует город будущего

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Омское отделение партии «Новые люди» решило привлечь к этой работе экспертное сообщество. Очередная встреча прошла 9 июля и объединила специалистов в области экологии, предпринимательства и высшего образования. Вместе они составляют план будущего развития Омска и области.

Диалог состоялся в символическом месте - здании бывшего механико-технического училища. За более чем вековую историю оно превратилось из учебного заведения в современное общественное пространство. Именно здесь эксперты искали решения, которые помогут Омску развиваться, не теряя своей идентичности.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Ещё весной мы начали выстраивать системное взаимодействие с научным сообществом. У учёных немало интересных идей и разработок, которые уже сегодня можно внедрять в практику. Сегодня мы видим, что к проработке городских инициатив присоединяются всё больше сильных экспертов. Значит, мы движемся в верном направлении, - отметил секретарь Омского местного отделения партии «Новые люди» Юрий Лавров.

В ходе встречи специалисты обсудили современные подходы к развитию города, включая цифровизацию городской инфраструктуры. Это, например, единая система, в которой отображается общественный транспорт и цифровая карта инженерных коммуникаций.

По итогам обсуждения эксперты подготовили список предложений, которые лягут в основу дальнейшей работы партии в Законодательном собрании Омской области, а также в предвыборную программу, с которой партия пойдёт на выборы.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Экспертная проработка действительно очень важна. Каждая инициатива проходит профессиональную оценку и становится не просто политическим предложением, а реальным планом действий. Считаем, что только при таком подходе можно подготовить программу, которая будет работать в интересах людей, - подчеркнул Юрий Лавров.

Напомним, выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».